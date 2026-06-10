Inauguración del Mundial 2026, entre futbol y protestas: ¿Cuáles son las marchas para el 11 de junio en CDMX?

Este jueves 11 de junio, la Ciudad de México vivirá una jornada de intensos contrastes. Mientras arranca el esperado Mundial de la FIFA 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca), el evento deportivo se verá enmarcado por una serie de movilizaciones sociales masivas que amenazan con colapsar los accesos al coloso de Santa Úrsula.

A pesar de tener demandas muy distintas, los diversos colectivos buscan aprovechar la ventana de exposición internacional y la presencia de la prensa global para visibilizar sus causas.

Movilizaciones contempladas para el 11 de junio en la CDMX

Para este jueves se tienen contemplados ocho contingentes principales que avanzarán desde distintos puntos de la capital:

Trabajadores de la Educación (CNTE): Marcharán sobre el Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo.

(CNTE): Marcharán sobre el Anillo Periférico Sur, a la altura de San Jerónimo. Pensionados de Pemex y CFE : Saldrán en marcha desde las inmediaciones del Hospital Central de Pemex.

: Saldrán en marcha desde las inmediaciones del Hospital Central de Pemex. Madres Buscadoras : Se concentrarán en Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario.

: Se concentrarán en Avenida Insurgentes Sur, a la altura del Estadio Olímpico Universitario. Trabajadores del Poder Judicial : Realizarán una concentración en Insurgentes Sur, a la altura de la estación del Metrobús Perisur.

: Realizarán una concentración en Insurgentes Sur, a la altura de la estación del Metrobús Perisur. Trabajadores de la Salud : Se agruparán sobre la Avenida del Imán para avanzar hacia el Circuito Azteca.

: Se agruparán sobre la Avenida del Imán para avanzar hacia el Circuito Azteca. Colectivos de Búsqueda : Se movilizarán desde la Avenida Santa Úrsula.

: Se movilizarán desde la Avenida Santa Úrsula. Organizaciones Campesinas: Concentración masiva en Calzada de Tlalpan, a la altura de la Avenida División del Norte, con rumbo al sur.

Organizaciones de Transportistas: Realizarán bloqueos y concentraciones en el Anillo Periférico Sur, a la altura de la Glorieta de Vaqueritos.

¿Por qué marcha cada sector?

Sindicato de Maestros (CNTE)

Manteniendo en paralelo su plantón en el Zócalo capitalino, el magisterio disidente exige la atención inmediata a sus demandas laborales y económicas, entre las que destacan:

La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 para modificar el sistema de pensiones.

Un aumento real al salario base.

Entre otras peticiones.

Pensionados de Pemex y CFE

Los jubilados del sector energético protestan en rechazo a la reforma constitucional al artículo 127, la cual impone un tope a sus pensiones para erradicar las llamadas "pensiones doradas".

Los afectados denuncian que la ley se aplica de forma retroactiva e inconstitucional, castigando los derechos adquiridos legítimamente tras décadas de servicio y respaldados por sus Contratos Colectivos de Trabajo.

Trabajadores del Poder Judicial

Marchan en defensa de la independencia judicial; procesos de transición claros; defensa del Estado de Derecho y respeto a condiciones laborales y fideicomisos.

Su movilización cobra una relevancia especial debido a que el Órgano de Administración Judicial local declaró este 11 de junio como día inhábil ante los problemas de movilidad. Sin embargo, el personal operativo y los jueces decidieron salir a las calles en una "Concentración Nacional" desde las 08:00 horas en Metrobús Perisur.

Trabajadores de la Salud

Médicos, enfermeras y personal administrativo se concentran en la Avenida del Imán para denunciar el desabasto de insumos, medicamentos y equipos en distintas clínicas. Además de la falta de mantenimiento e infraestructura hospitalaria, el gremio exige mejoras salariales, la regularización de plazas y contratos, así como ajustes justos en sus esquemas de retiro y pensiones.

Madres y Colectivos de Búsqueda

Familias de personas desaparecidas se manifiestan bajo las consignas "Inauguración con miles de ausentes" y "Que no se juegue con nuestro dolor".

Su objetivo es romper el cerco informativo oficial para recordarle al mundo la crisis de más de 130,000 desaparecidos en el país, exigiendo un Plan Nacional de Identificación Forense y presupuesto real para la búsqueda en campo en lugar de gastos superfluos.

Organizaciones Campesinas

Productores agrícolas se movilizan para denunciar la crisis estructural del campo y exigir la soberanía alimentaria mediante cuatro puntos críticos:

La exclusión de los granos básicos del tratado comercial T-MEC para evitar la competencia desleal.

Fijación de precios de garantía justos para sus cosechas.

Presupuesto, financiamiento accesible y reglas de operación claras por parte del gobierno.

Organizaciones de Transportistas

Los transportistas se suman al paro con demandas dirigidas directamente al plano federal: