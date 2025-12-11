¿Qué son los salarios mínimos profesionales y por qué son más elevados?

¿Qué tienen en común una trabajadora del hogar, un operador de maquinaria agrícola o un trabajador social? A simple vista, nada. Sin embargo, los une que sus empleos están en la lista de salarios mínimos profesionales y, por tanto, deben ganar más que quienes cobran un salario mínimo general.

Las 61 profesiones y oficios del listado de salarios mínimos profesionales perciben ingresos superiores al general que van desde 0.57% más hasta 124% extra, según la actividad. La política de recuperación del salario mínimo general ha cerrado la brecha entre ambos al registrar una diferencia promedio de 14% en 2024, lejos del 44% de 2016.

Uno de los criterios usados para definir la lista es que se considera que esas profesiones y oficios requieren especialización, por lo que su pago debe ser mayor al de trabajadores menos calificados.

“Se consideran así porque que al momento de la creación de esta figura lo que se buscaba era que fuera el mínimo que tuvieran personas con ciertos conocimientos técnicos o que requieren cierto nivel de preparación”, explica Vanessa Díaz Vázquez, abogada especialista en derecho del trabajo.

La figura de salarios mínimos profesionales surgió en 1962, pero la fijación de los primeros montos ocurrió hasta 1966 con base en un Manual para evaluación de oficios y trabajos especiales en el cual se analizaba el grado de calificación con el fin de clasificarlos.

Desde entonces, 97 profesiones y oficios han formado esa lista. De ese total 32 han sido eliminadas, cinco cambiaron de nombre y dos se han fusionado, de acuerdo con la investigación Propuesta para la Actualización del Sistema de Salarios Mínimos Profesionales de la Conasami.

El manual analizaba desde las instrucciones, experiencia, esfuerzo físico, mental, visual hasta manejo de maquinaria. La primera fijación de los salarios mínimos profesionales consideró las diferencias basadas en esos elementos, lo que determinó montos distintos entre los puestos del listado.

Salario mínimo vs profesionales: La brecha se cierra

A partir de 2017 se redujo “considerablemente” la brecha que existe entre cada uno de los salarios mínimos profesionales y el general, pues no se consideró el Monto Independiente de Recuperación (MIR) para actualizarlos. Por tanto, sus incrementos fueron más cercanos a la inflación, indica la Conasami.

En 1966, el salario mínimo profesional estaba 30% por arriba del mínimo general, mientras que en 2024 la distancia se acortó a sólo 14 por ciento.

De las 61 profesiones u oficios del listado, tres superarán los 400 pesos al día y 58 están en el nivel de 300 pesos, muy cercanos a los 315.04 pesos al día del salario mínimo general.

Los trabajadores cuyo oficio o profesión se encuentre en el listado deben ganar el mínimo que indica el documento, de lo contrario, pueden exigir los ajustes necesarios.

“Lo que tendría que vigilar es que al menos le paguen el mínimo sobre su profesión”, sugiere Diego García Saucedo, abogado especialista en relaciones laborales.

Salario mínimo profesional, un blindaje especial

El otro criterio para que esas profesiones y oficios ganen más del mínimo general es proteger a los trabajadores de la vulnerabilidad y precariedad en aspectos legales, demográficos, laborales y de prestaciones.

Para conocer la vulnerabilidad y precariedad se creó el Índice de Condiciones de Empleo (ICE) y con ello definir la pertinencia de la fijación de un salario mínimo profesional.

El ICE toma valores entre 0 y 100, donde 0 representa las peores condiciones de empleo y 100 es el caso contrario. Las ocupaciones con un ICE de 70 o más fueron eliminadas pues podrían ya no estar precarizadas. Mientras que un índice de 50 o menos es un criterio que indica precariedad de ese trabajo y por tanto se incluye en la lista de salarios mínimos profesionales.

Los salarios mínimos profesionales para 2026 incrementarán en los mismos porcentajes que el mínimo general y el de la zona fronteriza norte; es decir, 13% y 5% respectivamente.

Salarios mínimos profesionales se revisarán a lo largo del 2026

El Consejo de Representantes de la Conasami, integrado por empresarios y trabajadores, acordaron crear una Comisión Consultiva para analizar y actualizar el Sistema de Salarios Mínimos Profesionales con el objetivo de adecuarlo a los cambios del mercado laboral.

“Consideran importante contar con los elementos técnicos, económicos y jurídicos que evalúen la permanencia o eliminación de las profesiones, oficios y trabajos especiales que actualmente define”, de acuerdo con el decreto que fija los salarios mínimos para 2026 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre pasado. También analizarán los efectos de los incrementos al salario mínimo desde 2017 que han cerrado la brecha con los mínimos profesionales.

La Comisión se creará en la primera reunión del Consejo en 2026 en la que se establecerán los detalles de su integración y planes de trabajo.