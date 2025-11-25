¿Cómo se define el incremento al salario mínimo en México?

La fijación del salario mínimo en México es resultado de una negociación, sí, pero con reglas establecidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) que ordena cumplir el derecho constitucional de las personas para satisfacer sus necesidades.

El salario mínimo es la cantidad mínima que debe recibir una persona trabajadora en una jornada de trabajo, de acuerdo al artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo.

“Deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de una o un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de las y los hijos”, describe el ordenamiento.

En 2021, se añadió a la LFT que la fijación de los salarios mínimos nunca esté por debajo de la inflación.. Es decir, busca que no se vea rebasado por el alza generalizada de precios para no perder poder adquisitivo.

Con ello, el salario mínimo busca facilitar el acceso de “toda persona trabajadora a la obtención de satisfactores”

En México, en el sexenio pasado se impulsaron aumentos al salario mínimo significativos. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la referencia salarial general pasó de 88 pesos diarios a 248.93 pesos; es decir, un alza acumulada de 182.8 por ciento en términos nominales. Mientras que en términos reales, descontando la inflación, el alza ha sido de 111 por ciento. De acuerdo con México, ¿Cómo Vamos? de 1994 a 2018 el mínimo tuvo una disminución real de 19 por ciento.

Ahora, la meta la presidenta Claudia Sheinbaum, es hacer que el salario mínimo alcance en 2030 para comprar 2.5 canastas básicas, lo que equivale ahora a 11,410 pesos mensuales o 380.30 pesos al día. Para lograrlo, los aumentos se estima que sean de doble dígito para el salario mínimo general y de uno para el mínimo en la zona fronteriza. Para 2025 el alza fue de 12 por ciento para ambas referencias.

La meta de Sheinbaum está en su Plan Nacional de Desarrollo y en las semanas recientes ha insistido que el aumento de 2026 se encamina a ese objetivo.

Quiénes participan en la fijación del salario mínimo en México

La fijación del salario mínimo es una negociación tripartita en la que participan el sector de los trabajadores, el empresarial y la representación del gobierno federal a través de la Comisión Nacional de Salario Mínimos (Conasami), de acuerdo con los artículos 94 y 95 de la LFT.

El Consejo de Representantes ante la Conasami está integrado tanto por patrones como por empleados. Ese Consejo se forma por 11 representantes propietarios y 11 suplementos, de ambos sectores. Al gobierno federal lo representa el presidente de la Conasami y quien también es presidente del Consejo de Representantes. Actualmente el representante es Luis Felipe Munguía Corella. De acuerdo con una fuente con conocimiento del proceso, en las dos últimas negociaciones ha asistido el propio secretario del Trabajo, Marath Baruch Bolaños López, aunque por ley no está obligado a asistir.

El ambiente sobre la negociación comienza a prepararse en noviembre, cuando los actores involucrados, organizaciones y analistas preparan sus propuestas.

En ese periodo empiezan circular expectativas sobre el porcentaje de incremento basadas en estimaciones. En este proceso, sólo el sector de los trabajadores ha adelantado que propondrá a empresarios y a la Conasami un alza de 30.6 por ciento.

El sector patronal ha declinado hasta ahora referirse a su propuesta. Mientras que la Conasami ya dio la segunda llamada sobre el arranque de la negociación. El organismo descentralizado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo la semana pasada que “a finales de mes” presentará su informe anual sobre la situación de la economía.

Con ese informe listo, se convoca al Consejo de Representantes a sesionar para conocer el documento y presentar sus propuestas. Hasta ahora, la fecha tentativa para dar el banderazo de salida es el próximo jueves.

“El Consejo de Representantes sesiona para esta tarea hasta el 27 de noviembre. Se empieza el proceso”, comentó una fuente a El Economista.

Además del informe técnico de la Conasami, en la mesa de negociación se revisa el comportamiento de la inflación, que a la primera quincena de noviembre se ubicó en 3.61 por ciento.

En diciembre es cuando suele darse a conocer el monto del incremento y entra en vigor a partir del 1 de enero del siguiente año.

Propuestas de aumento al salario mínimo

El salario mínimo general vigente este 2025 es de 278.80 pesos diarios (8,475 pesos al mes) y en la zona fronteriza de 419.88 pesos al día (12,764 pesos mensuales), la cual abarca 46 municipios, ambas referencias salariales tuvieron un aumento 12% este año.

Los aumentos recientes han sido de doble dígito: 2019 de 16.2%; en 2020 de 20%, en 2021 de 15%, en 2022 de 22%, en 2023 de 20% y en 2024 de 20 por ciento. En este sexenio serán más moderados para cuidar los efectos negativos al empleo y el combate a la pobreza.

Salario mínimo 2026: ¿Qué se ha propuesto?

Los trabajadores acordaron el miércoles pasado pedir a empleadores y autoridades un alza de 30.6% al salario mínimo tanto general como fronterizo, dijo en entrevista el vocero de 24 sindicatos y representante ante la Conasami, José Luis Carazo.

El representante de los trabajadores explicó que su propuesta, hasta ahora la más elevada entre las cifras conocidas, busca recuperar el poder adquisitivo de hace 50 años o 1976.

“Estamos en un rezago con respecto a ese salario de 1976 del 30.6 por ciento. Entonces, consideramos que ya es justo que después de 50 años para las nuevas generaciones y para las actuales, pues que ya vayan teniendo un salario mínimo como lo manda la Constitución”, dijo Carazo.

Actualmente, con los incrementos recientes se ha llevado el nivel del poder adquisitivo del salario mínimo similar al que tenía entre 1981 y 1982, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?.

Aunque el sector patronal no ha revelado su propuesta de ajuste, una fuente cercana al proceso prevé que el aumento sea de 12% general y de 4% al fronterizo.

Estimaciones de economistas de Banamex prevén que el incremento sea de 11%, ligeramente menor al 12% para este año.

“Estimamos que para el siguiente año el aumento sería marginalmente menor, en 11%, para ubicarse en 309.5 pesos al día. Lo anterior en línea con comentarios recientes de la presidenta, quien ha señalado que el aumento de 2026 sería parecido al de 2025, lo que implica menores aumentos que en el sexenio previo”, de acuerdo con la nota del área de Estudios Económicos de Banamex.

La Unión de Nacional de Trabajadores (UNT) pidió al Consejo de Representantes de la Conasami que el incremento al mínimo sea de 20% directo, reportó El Economista.

Mientras que la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP) planteó un ajuste de 16% para el salario mínimo general y de 4% para el fronterizo.

Salario mínimo 2026: Montos y escenarios

Si el salario mínimo general y (SMG) y salario mínimo fronterizo (SMF) aumenta según las propuestas conocidas hasta el momento los montos mensuales quedarían de la siguiente manera:

Alza de 11%

SMG: 9,407.25 pesos

SMF: 14,168.04 pesos

Alza de 12%

SMG: 9,492 pesos

SMF: 14,295.68 pesos

Alza de 16% y 4%

SMG: 9,831 pesos

SMF: 13,274.56 pesos

Alza de 20%

SMG: 10,170 pesos

SMF: 15,316.8 pesos

Alza 30.6%