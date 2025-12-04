Salario mínimo 2026: Estos serán los sueldos profesionales más altos

La Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) anunció el aumento de 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026, con lo cual se ubicará en 315.04 pesos, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) el incremento será de 5%, lo que llevará a un monto de 440.87 pesos diarios.

Así, los salarios mínimos profesionales, una lista de 61 profesiones, oficios y trabajos especiales, aumentarán en los mismos porcentajes; es decir, 13 y 5 por ciento.

Por primera vez, todos los salarios mínimos profesionales, sin contar la zona fronteriza y las profesiones de técnicos de trabajo social, reportero escrito y gráfico, estarán en un nivel superior 300 pesos diarios. En 2025 el incremento de 12% dejó al salario mínimo general en 278.80 pesos, por lo que en este año en esa lista aún hay puestos en el nivel de 200 pesos al día.

En la frontera norte, el monto de los salarios mínimos profesionales será de 440.87 pesos diarios para todas los trabajos, excepto reporteros que deberán percibir al menos 705.46 pesos al día.

Los salarios profesionales más altos en 2026 serán los de reportero gráfico de prensa (705.46 pesos), reportero en prensa diaria (705.46 pesos) y los técnicos en trabajo social (405.82), estos tres serán los únicos perfiles con una remuneración básica superior a 400 pesos.

Esta es la lista de los sueldos profesionales más altos en 2026:

Reportero gráfico en prensa diaria impresa (705.46 pesos)

Reportero en prensa diaria impresa (705.46 pesos)

Técnico en trabajo social (405.82 pesos)

Operador de draga (384.25 pesos)

Operador de buldózer o traxcavo (380.74 pesos)

Oficial mecánico en reparación de automóviles y camiones (375.35 pesos)

Secretario auxiliar (374.6 pesos)

Chofer de camión de carga en general (370.9 pesos)

Cocinero mayor en restaurantes, fondas y demás establecimientos de preparación y venta de alimentos (368.05 pesos)

Oficial de sastrería en trabajo a domicilio (365.24 pesos)

Operador de maquinaria agrícola (365.24 pesos)

Repostero o pastelero (363.44 pesos)

Carpintero de obra negra (363.44 pesos)

Oficial de albañilería (363.44 pesos)

Oficial radiotécnico reparador de aparatos eléctricos y electrónicos (362.61 pesos)

Oficial ebanista en fabricación y reparación de muebles (362.60 pesos)

Por debajo de los 330 pesos

Por otra parte, hay un grupo de perfiles que tendrán un salario profesional menor a 330 pesos diarios, más cercano al salario mínimo general, en esa lista se encuentran:

Lubricador de automóviles, camiones y otros vehículos de motor (328.83 pesos)

Planchador a máquina en tintorerías, lavandería y establecimientos similares (326.84 pesos)

Cajero de máquina registradora (326.84 pesos)

Velador (326.38 pesos)

Gasolinero (326.38 pesos)

Costurero en confección de ropa en talleres o fábricas (326.38 pesos)

Boticas, farmacias y droguería, dependiente de mostrador (321.26 pesos)

Vaquero ordeñador a máquina (320.32 pesos)

Recamarero en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje (320.32 pesos)

Empleado de góndola, anaquel o sección en tienda de autoservicio (320.32 pesos)

Manejador en granja avícola (316.85 pesos)

Con apenas un 0.6% más o 1.81 pesos arriba, el último lugar de la lista lo ocupa el oficio de manejador de granja avícola con un monto de 316.85 pesos diarios.

Mientras que las trabajadoras y trabajadores del hogar, de acuerdo con ese listado, deberían percibir al menos 342.47 pesos por jornada laboral.

¿Qué son los salarios mínimos profesionales?

El salario mínimo profesional aplica para profesiones, oficios o trabajos especiales, según el artículo 93 de la Ley Federal del Trabajo. El monto suele estar por encima del salario mínimo general aunque el porcentaje de cuánto más debe ser no está especificado.

“No hay definición muy clara. La lógica es que el salario mínimo general es para los trabajos menos calificados. Pero para trabajos ‘más calificados’, con criterios de los años 40 y 50 del siglo pasado, se supone que debe ser mayor al salario mínimo general”, explicó Rogelio Gómez Hermosillo, presidente ejecutivo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

El especialista advierte que la lista de salarios mínimos profesionales ha quedado rebasada por la actividad económica y en la actualidad no se aplican.

“Esos salarios mínimos profesionales estoy casi seguro que casi nadie los gana ni los aplica, basta definir el ‘puesto’ con otro nombre y no hay que cumplir con ellos” añade.

Ante la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo, que de 2018 a 226 será de 154% real, los mínimos profesionales deberían ser actualizados conforme el mercado laboral.