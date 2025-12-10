¿Por qué el salario mínimo sube y mi sueldo no?

Empresarios, sindicatos y el gobierno federal celebraron el aumento al salario mínimo de 13% que entrará en vigor en 2026, pero no todos los trabajadores resultan beneficiados por ese incremento.

Sólo aquellos que por contrato perciban un salario mínimo verán reflejada el alza, los aumentos para el resto de los trabajadores dependerán de sus empleadores.

El salario mínimo busca que ninguna persona trabajadora en el país perciba menos que ese monto, pero la ley no obliga a las empresas a que incrementen el resto de las remuneraciones.

“Ninguna parte de la Ley Federal del Trabajo dice que se está obligado como patrón a otorgar un aumento cada que haya un cambio de año”, explica Diego García Saucedo, abogado especialista en relaciones laborales.

El también socio director en García Velázquez Abogados añade que en el país hay tres tipos de salario: el mínimo, el mínimo profesional y el “independiente”. Los dos primeros, los fija la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y se actualizan cada año.

Tipos de salarios en México, más allá del mínimo

A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo general incrementará 13% y será de 9,582.47 pesos mensuales y en los 46 municipios que abarcan la región fronteriza norte subirá 5% para ubicarse en 13,409.80 pesos al mes.

De acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 8.5 millones de personas trabajadoras serán beneficiadas con el incremento.

“Este aumento únicamente aplica para las personas que ganan el salario mínimo”, agrega Vanessa Díaz Vázquez, abogada especialista en derecho del trabajo.

Mientras que los salarios “independientes” los fijan las empresas sin que exista una obligación legal de seguir los aumentos al salario mínimo vigente.

“Son a criterio completamente del patrón, del puesto y del cargo y, obviamente, de la aceptación del trabajador”, detalla García Saucedo.

Para 2026, las empresas que prevén aumentos a los salarios lo harán entre 1% y 5%, indican los datos de la Guía Salarial 2026 de Michael Page.

Ley protege al salario mínimo de la inflación

El salario mínimo también cuenta con otra protección: el porcentaje de los aumentos no puede ser menor a la inflación.

En contraste, las empresas tampoco están obligadas a actualizar sus remuneraciones con la inflación, lo que resta capacidad de compra a los trabajadores.

“No hay algo que nos diga: ‘Deberás hacer un ajuste inflacionario, deberás de subir los salarios en el mismo porcentaje que aumente la inflación’. No hay una disposición que lo marque como obligación para el patrón”, explica García Saucedo.

De 2018 a la fecha, el gobierno federal ha impulsado una política de recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo. Esto implicó incrementos a doble dígito.

¿Cómo afectaría a las empresas subir el salario mínimo?

Incorporar alzas similares para el resto de los salarios en el mercado elevaría los costos para las empresas.

“Si todas las empresas aumentaran en un 13% todos los salarios de toda su plantilla, pues sería un gasto muy alto de golpe”, advierte Vanessa Díaz Vázquez, fundadora de LaboralMx.

Una recomendación para las compañías es hacer un ajuste al menos a la par que el porcentaje de inflación a principio de año para quienes no ganan el salario mínimo.

“Justo reforzar esta sensibilización y buscar alguna estrategia de ajuste salarial o compensaciones a inicio del año que vaya alineado al aumento del salario mínimo para que no hayan estas inconformidades”, agrega Díaz Vázquez.

La abogada resalta la importancia de la comunicación efectiva tanto con los trabajadores que ganan el salario mínimo y cómo inciden en sus prestaciones como cotizaciones al IMSS o Afores, y también aprovechar las evaluaciones de desempeño para considerar aumentos a los que no perciben los beneficios del incremento al referente mínimo.