Los 10 estados con más conflictos laborales

Los conflictos individuales de trabajo en la jurisdicción local crecieron 10% anual en 2025, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El año pasado, se alcanzó un total de 104 553 conflictos laborales a nivel nacional, el dato más alto de los últimos dos años.

Esta información es reportada a través de las Estadísticas sobre Relaciones Laborales de Jurisdicción Local y ofrece un panorama sobre los desacuerdos entre empleadores y trabajadores.

El principal motivo de conflictos laborales es el despido injustificado, seis de cada 10 problemas entre patrones y empleados se generaron por esta razón. En menores proporciones se encuentran los reclamos por el pago de la PTU (3.3%) y la violación de contratos (2.9%).

Sobre los reclamos, casi una cuarta parte solicitó la indemnización de ley por despido, otro 19.4% pidió el pago de aguinaldo, un 19.0% demandó el pago de los días de descanso y un 16.4% reclamó la prima de antigüedad.

Los estados con más conflictos laborales en 2025 fueron:

Ciudad de México (14.3%) Estado de México (9.3%) Guanajuato (8.4%) Jalisco (8.2%) Nuevo León (6.9%) Baja California (6.5%) Chihuahua (4.1%) Querétaro (3.5%) Sonora (3.0%) Coahuila (3.0%)

Según lo reportado por el INEGI, casi la mitad de los desacuerdos entre empleadores y trabajadores se concentran en cinco estados: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León abarcan el 47.1% de todos los casos individuales y colectivos.

Si bien los problemas entre trabajadores y patrones crecieron, la conciliación sigue posicionándose como una vía clave para la solución de controversias. El año pasado 481,838 casos se resolvieron por convenios de conciliación prejudicial, un crecimiento anual de 6.6 por ciento.

Los asuntos resueltos en etapa prejudicial hilaron tres años con crecimiento, coincidiendo con la fase de implementación y consolidación del nuevo modelo laboral, el cual busca aumentar la solución mediante el diálogo y evitar la saturación de los tribunales laborales para garantizar una justicia pronta y expedita.

Sonora, Coahuila y Oaxaca, de acuerdo con los datos del INEGI, son las entidades que más conflictos solucionan mediante la conciliación, más del 90% de los casos se resuelven por esta vía.

En términos generales la conciliación en la jurisdicción local ha avanzado a buen ritmo. En 18 estados las tasas de conflictos solucionados son igual o superiores al 80% de los asuntos. Además de los estados mencionados, en esa lista se encuentran: Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí, Quintana Roo, Veracruz, Tlaxcala, Durango, Yucatán, Colima, Sinaloa, Campeche, Jalisco, Guerrero y Guanajuato.