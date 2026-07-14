¿Cuáles son los fondos de inversión que están superando a Wall Street en rentabilidad?

Los fondos de inversión especializados en renta variable global están logrando superar ampliamente el desempeño de las principales bolsas del mundo en 2026, pese a que índices como el Nasdaq y el Ibex 35 cotizan en máximos históricos y acumulan ganancias de doble dígito. En un año marcado por el auge de la inteligencia artificial, los conflictos geopolíticos y las grandes salidas a bolsa, tres fondos globales destacan por ofrecer rentabilidades de entre 40% y 55%, muy por encima de los mercados.

La IA impulsa el mejor fondo

El Polar Capital Artificial Intelligence Fund encabeza el listado con una rentabilidad cercana a 55% en lo corrido de 2026 y una valorización cercana a 100% en los últimos 12 meses. Aunque su mayor posición es Nvidia, la estrategia del fondo va más allá de las grandes tecnológicas y apuesta por empresas que se benefician del crecimiento de la inteligencia artificial en distintos eslabones de la cadena.

Entre sus principales inversiones figura la japonesa Mitsui Kinzoku, dedicada a la producción de metales no ferrosos y láminas de cobre, cuyas acciones avanzan más de 155% este año gracias al aumento de la demanda de materiales para aplicaciones de IA. El portafolio también incluye compañías como Vertiv Holdings, especializada en infraestructura para centros de datos, y Seagate, enfocada en almacenamiento de información.

Otro de los fondos con mejor desempeño es el Blue Whale Growth Fund, administrado por la firma británica Blue Whale Capital, que acumula una rentabilidad superior a 42% en 2026 y de más de 76% en los últimos 12 meses. El vehículo administra más de 4,000 millones de dólares y mantiene una cartera concentrada en unas 30 compañías.

Su estrategia se enfoca en identificar tendencias estructurales de largo plazo, como la inteligencia artificial, la industria de defensa en Europa y las terapias GLP-1, privilegiando empresas con ventajas competitivas y crecimiento sostenible. A diferencia de otros fondos de este estilo, solo mantiene exposición a una de las llamadas “Siete Magníficas”: Nvidia.

Entre sus principales posiciones destacan SK Hynix, uno de los mayores fabricantes de memorias para inteligencia artificial, además de Applied Materials, BE Semiconductor, Broadcom, Honeywell y Lam Research.

El tercer lugar lo ocupa el Paradigma Value Catalyst Equity, gestionado por A&G Global Investors, que registra una rentabilidad cercana a 40% en lo corrido del año y alrededor de 60% en los últimos 12 meses.

El fondo sigue una estrategia de inversión value, enfocada en identificar compañías que cotizan por debajo de su valor potencial y que cuentan con catalizadores para impulsar su precio.

Una de sus inversiones más exitosas ha sido SK Hynix, cuyas acciones acumulan un alza de 285% gracias al crecimiento de la demanda de memorias de alto ancho de banda utilizadas en IA.

Más allá de las grandes tecnológicas

Uno de los aspectos que comparten estos tres fondos es que, aunque tienen estrategias de inversión diferentes, todos se alejan de una concentración exclusiva en las mayores compañías bursátiles.

Sus carteras incluyen empresas ligadas a la fabricación de semiconductores, infraestructura para centros de datos, defensa, energía, lujo y farmacéuticas.

En el caso del Paradigma Value Catalyst Equity, el gestor incluso ha comenzado a tomar utilidades en algunas de sus posiciones tecnológicas para trasladar parte de la inversión hacia compañías de lujo y salud que considera rezagadas.