Citigroup elevó 45% su beneficio neto en el segundo trimestre de 2026

El banco estadounidense Citigroup obtuvo un beneficio neto de 5,831 millones de dólares, lo que supone incrementar en un 45% el mismo dato registrado hace doce meses, impulsado por su mejor resultado de ingresos en los últimos diez años.

En este sentido, la entidad ingresó un total de 24,766 millones de dólares, un 14% más que el mismo trimestre del ejercicio anterior, impulsados sobre todo por su división de banca que experimentó un crecimiento del 34% con una facturación de 1,922 millones de dólares.

Por segmentos de negocio, la división de servicios registró unos ingresos de 6,382 millones de dólares, un 18% más; y el segmento de mercados reportó unas ganancias de 7,007 millones de dólares, un 19% más que hace un año.

En cuanto a la facturación en gestión de patrimonio , Citigroup ingresó un 13% más, hasta los 3,177 millones de dólares, mientras que la división de tarjetas aumentó su facturación en un 1%, alcanzando los 4,521 millones de dólares.

En el acumulado semestral, el banco obtuvo un beneficio neto de 11,616 millones de dólares, mientras que los ingresos del primer semestre sumaron un total de 49,399 millones de dólares, un 14% más.

El retorno sobre capital (ROE, por sus siglas en inglés) del banco en el segundo trimestre fue del 11.4%, frente al 7.7% que mantenía hace doce meses. De su lado, la ratio de capital básico CET1 cayó en siete décimas, hasta el 12.8 por ciento.

"Con un aumento del 45 % en los ingresos netos, este fue el mejor trimestre de Citi en una década, con un crecimiento de dos dígitos en los ingresos para la firma y en cuatro de nuestros cinco negocios", indicó la consejera delegada del Citigroup, Jane Fraser.

"Nuestra creciente generación de ganancias nos permitirá aumentar nuestro dividendo previsto en un 12 %y hemos lanzado nuestro plan de recompra de acciones por valor de 30,000 millones de dólares (millones de euros). La combinación de nuestras inversiones, una ejecución disciplinada y nuestro enfoque en los clientes está mejorando nuestra rentabilidad y generando resultados más sólidos para nuestros inversores", añadió.