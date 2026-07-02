Siete años de la Reforma laboral : 13% de sindicalización y el reto de la justicia real

A siete años de la implementación de la reforma laboral en México, la tasa de sindicalización nacional se mantiene en un 13% y la cobertura de los contratos colectivos reales alcanza entre el 15% y el 18%. Este panorama y los balances operativos del nuevo modelo de justicia fueron evaluados en un encuentro donde se expusieron tanto las modificaciones normativas como las asignaciones presupuestales que impactan su consolidación.

En la mesa de análisis, “Reformas Laborales, balance de los últimos 7 años”, los especialistas destacaron que el proceso de transformación permitió la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje por Tribunales Laborales y Centros de Conciliación locales y federales. A través de estos nuevos mecanismos, 5 millones de trabajadores participaron en los procesos de legitimación de contratos mediante el ejercicio del voto personal, libre, secreto y directo.

En materia de igualdad de género, la presencia de mujeres en las secretarías generales de los sindicatos pasó del 8.67% registrado en 2018 al 17% en 2026, alcanzando un 30% en las demás carteras directivas.

Asimismo, el marco legal incorporó la obligatoriedad de la representación proporcional de género en las directivas, protocolos para prevenir la discriminación y la violencia, la regulación de la subcontratación y el incremento del periodo vacacional. Al respecto, la exjueza Alma Rubí Villarreal Reyes señaló: "La historia reciente del derecho laboral mexicano también puede leerse como la historia progresiva de una ampliación de derechos en materia de igualdad sustantiva".

Por su parte, el Centro de Conciliación local reportó la atención de 279,834 solicitudes y la formalización de 83,614 convenios, lo que permitió la recuperación económica de más de 50,622 millones de pesos a favor de los trabajadores bajo el principio de no renuncia a sus derechos., así lo informó Inés González Nicolás, secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, quien destacó que “este Centro de Conciliación no es la inercia de 'conciliar por conciliar'; es conciliar sin renuncia de derecho".

No obstante, la aplicación de la ley registra obstáculos por la falta de personal e infraestructura judicial y de supervisión, por ejemplo en la Ciudad de México, frente a una proyección original de 50 jueces individuales, operan 10 juzgadores laborales y un solo juez para asuntos colectivos.

“Este equipo atiende la demanda de un universo de 100,000 unidades económicas de competencia local, las cuales cuentan con la vigilancia de 32 inspectores”, destacó González Nicolás.

Adicionalmente, se expuso que la retención de recursos presupuestales por parte de las autoridades hacendarias mantiene al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral en condiciones de precariedad operativa, afirmó el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, quien advirtió que "si en el Centro Federal tenemos esa precariedad que va por todos lados... esto nos habla de una situación realmente grave que es necesaria remontar. Si no, se nos está cayendo a pedazos la reforma laboral".

Representantes del sector público y educativo denunciaron la persistencia de esquemas de subcontratación en dependencias gubernamentales, despidos, hostigamiento laboral y la vigencia de salarios por debajo del mínimo legal. Ante los retos que imponen tecnologías como la inteligencia artificial y el desplazamiento de puestos de trabajo, los especialistas plantearon transitar hacia esquemas de negociación por rama de industria.

En la discusión sobre las instituciones involucradas en el nuevo modelo, los ponentes destacaron la labor de Alfredo Domínguez Marrufo como titular del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, señalando el acceso a la información que poseen los trabajadores sobre sus organizaciones y contratos bajo su gestión. Asimismo, el foro contó con la presencia de Kim Nolan y California Martínez, representantes del Departamento de Trabajo de la Embajada de Estados Unidos, encargadas del seguimiento de los compromisos del ámbito comercial.