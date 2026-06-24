Permisos de paternidad sin modificarse perpetuan las brechas de género en el mercado laboral

La falta de actualización de los permisos de paternidad en México refuerza estereotipos de género y limita el desarrollo de las mujeres: a ellas se les impone el rol de cuidadoras de los hijos y a ellos se les exime de esa responsabilidad.

“Cuando la ley da a la madre 12 semanas y al padre 5 días, no regula en lo absoluto el empleo, sino que está dictando quién tiene derecho a una carrera, quién tiene derecho a estar en el sector laboral formal y quién tiene la obligación de cuidar a un hijo o a una hija”, asegura Ana María Flores, especialista en Políticas Inclusivas para la Red CCE por la Primera Infancia.

14 años después de su reconocimiento legal y una veintena de iniciativas legislativas fallidas para actualizarlos, los permisos de paternidad siguen otorgando 5 días libres con goce de sueldo a cargo sólo del empleador a los hombres que acaban de tener o adoptar un hijo.

En contraste, la licencia de maternidad es de 84 días que se financian con las aportaciones del patrón, de los trabajadores formales y el IMSS.

“Genera desigualdad entre hombres y mujeres al participar en el mercado laboral, porque si la licencia de maternidad es de 84 días y el permiso es de 5, estas mismas políticas de cuidado refuerzan los roles de género de las mujeres como cuidadoras y de los hombres como proveedores económicos al dar un tiempo tan desigual”, destaca Fernanda García, directora de Sociedad del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Diferencias que limitan el acceso de las mujeres a puestos de trabajo y el desarrollo de su carrera laboral por los sesgos como se asocian a la maternidad.

“Cuando un reclutador ve a una mujer y a un hombre con las mismas capacidades, existe el sesgo de que 'esa mujer posiblemente va a ser madre y se va ir tres meses, pero el hombre se irá sólo cinco', sí puede ser un incentivo para contratar hombres y no mujeres”, advierte García.

Los hombres no están obligados a tomar su periodo de paternidad y no hay registros públicos sobre cuántas empresas los otorgan y cuántos trabajadores lo ejercen, indica el IMCO.

Permisos de paternidad, derecho diseñado para perpetuar la brecha de género

El diseño de los permisos de paternidad es, de acuerdo con las especialistas, el principal obstáculo para lograr que se conviertan en una política que cierre brechas de género.

Las diferencias en el financiamiento de las licencias de maternidad, creadas en 1970, y los permisos de paternidad, han frenado las iniciativas legislativas, la más reciente se aprobó en Diputados en 2023, pero quedó pendiente en el Senado.

“Si no se cambia, difícilmente se puedan ampliar los días y eso sí genera desigualdades”, añade García.

Sólo cinco días de permiso para los hombres refleja que al padre no se le reconoce como un cuidador y se carga el este trabajo no pagado sólo a la mujer.

“Sin duda, una ley de paternidad de 5 días no reconoce al padre como cuidador, lo reconoce como una visita al hospital y nada más”, menciona Ana María Flores.

La especialista considera que el permiso de paternidad ampliado es “una de las únicas formas reales” de acelerar el cierre de brechas de género.

Un periodo más largo y obligatorio —porque hasta ahora no lo es para el trabajador— contribuirá a transformar normas culturales y sociales que imponen el cuidado de hijos a las mujeres, de acuerdo con las especialistas.

Permisos de paternidad en México son de los más cortos del mundo

México es uno de los países con los permisos de paternidad más cortos. En Uruguay desde este año, esta prestación se extendió a 20 días corridos, de los que tres corren a cargo del empleador y el resto subsidiados por el estado. En Argentina son dos días y en Bolivia tres.

Uno de los obstáculos para rediseñar la forma de financiamiento de los permisos de paternidad, y por consiguiente el aumento de días, es la falta de información oficial de cuánto costaría extenderlo, señala Fernanda García, del IMCO.

“Realmente el problema es que nunca vamos a avanzar porque siempre es como que el IMSS siempre frena por las mismas razones porque las empresas no lo van a pagar todo y porque tampoco tienen información de cuánto cuesta”, agrega la especialista.

Estiman que permisos de paternidad costarían 1,658 mdp al año

El IMCO estima que al año 509,000 hombres serían potenciales candidatos a pedir un permiso de paternidad con un salario promedio de 652 pesos. En 2025, el IMSS registró 211,000 certificados de maternidad.

Calcula que financiar los permisos de paternidad por la seguridad social costaría alrededor de 1,658 millones de pesos (mdp) por concepto de pago de salarios, equivalentes al 0.01% del PIB y bajo el supuesto de que todos ejercieron su derecho.

De ese monto, 70% sería cubierto por el sector privado, 25% por las personas trabajadoras y 5% por la seguridad social.

En los últimos dos años, hay empresas en México que por iniciativa propia han extendido los periodos de tiempo para los permisos y también se ha registrado cambios en la forma de ejercer la paternidad por hombres que quieren asumir su responsabilidad de cuidar a los hijos.

“Sí han ido transformándose las paternidades y esa visión de estar más presente en la vida del hijo y que eso también concuerda con que las empresas están dando más días”, menciona Ana María Flores.