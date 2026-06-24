Ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos cayeron inesperadamente en mayo

Las ventas de viviendas unifamiliares nuevas en Estados Unidos cayeron inesperadamente en mayo, probablemente debido a que el aumento de las tasas hipotecarias y de los precios siguió alejando a los posibles compradores del mercado inmobiliario.

Las ventas de viviendas nuevas cayeron un 7.3% hasta situarse en una tasa anualizada ajustada estacionalmente de 580,000 unidades el mes pasado, según informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Las ventas de viviendas nuevas, que se contabilizan al formalizarse el contrato, representan una pequeña parte de las ventas inmobiliarias en Estados Unidos y suelen ser volátiles de un mes a otro.

En mayo registraron un descenso interanual del 6.8 por ciento.

El precio mediano de las viviendas nuevas, de 424,900 dólares en mayo, apenas varió con respecto al año anterior.

Las tasas hipotecarias han subido a medida que la guerra liderada por Estados Unidos contra Irán ha disparado los precios del petróleo, lo que ha impulsado la inflación y los rendimientos de los bonos del Tesoro. La tasa de interés de la popular hipoteca fija a 30 años ha aumentado en unos 50 puntos básicos desde que comenzó el conflicto a finales de febrero, según datos de la agencia hipotecaria Freddie Mac. La semana pasada se situó en una media del 6.47 por ciento.