Oro baja de los 4,000 dólares por onza por fortaleza del dólar y señales de línea dura de la Fed

Los precios del oro al contado cayeron el miércoles por debajo del nivel psicológico clave de los 4,000 dólares por onza por primera vez desde noviembre de 2025, bajo la presión de un dólar estadounidense más fuerte y de las crecientes expectativas de que las tasas de interés se mantengan elevadas.

El dólar estadounidense se fortaleció, lo que encareció el oro, cotizado en dólares, para los tenedores de otras divisas.

Los operadores han intensificado sus apuestas por subidas de las tasas de interés en Estados Unidos este año, después de que el banco central estadounidense adoptara un tono agresivo en su última reunión sobre política monetaria y ante la persistencia de los temores a las presiones inflacionarias derivadas de la guerra con Irán.

"El mercado prevé una subida de tasas ya en septiembre debido a la postura agresiva de la Fed; la subida del dólar, que se sitúa en máximos de 13 meses, combinada con unas expectativas de inflación más bajas, está ejerciendo una fuerte presión sobre los metales preciosos", afirmó Tai Wong, operador independiente de metales.

"En el caso del oro, hay un soporte justo por debajo de los 3,900 dólares y continúan las compras de los bancos centrales, por lo que es poco probable que se produzca un colapso, pero cabe esperar un periodo de consolidación potencialmente largo, ya que el comercio del oro ha perdido ahora el favor de los inversores", añadió.

El oro pierde atractivo para los inversores cuando suben las tasas de interés, ya que no ofrece rendimiento.

El oro al contado, que alcanzó un máximo histórico de 5,594,82 dólares a finales de enero, ha perdido desde entonces más de 1,500 dólares por onza.

Los analistas de ING han rebajado sus previsiones sobre el oro y ahora esperan que los precios alcancen una media de 4,300 dólares la onza en el tercer trimestre de 2026 y de 4,600 dólares en el cuarto, frente a sus previsiones anteriores de 4,850 y 5,000 dólares, respectivamente.