S&P 500 y Nasdaq suben en una jornada volátil, el sector tecnológico se estabiliza

El S&P 500 y el Nasdaq registraban fuertes oscilaciones en una jornada de cotización volátil el miércoles, tras dos sesiones consecutivas de caídas, con un comportamiento mixto de las acciones tecnológicas mientras los inversionistas esperaban los resultados de Micron.

Las preocupaciones en torno al gasto financiado con deuda por parte de las grandes empresas tecnológicas y una posible postura más restrictiva de la Reserva Federal impulsaban la caída de esta semana, lo que suponía una pérdida de más de 1 billón de dólares en valor de mercado del Nasdaq 100.

Los fabricantes de chips de memoria Micron Technology y Sandisk, que se encuentran entre las empresas con mejor rendimiento del S&P 500 este año, registraban ligeras caídas tras el fuerte desplome de la sesión anterior.

El aumento de la volatilidad en los mercados bursátiles ha intensificado la atención sobre los resultados de Micron, que se publicarán tras el cierre de la sesión, ya que es una de las principales beneficiarias del auge de la demanda por parte de empresas que invierten miles de millones en infraestructura de IA. La acción se ha disparado más de un 268% en 2026, a pesar de la caída del 13% registrada el martes.

En la mañana de este miércoles, el Promedio Industrial Dow Jones sumaba 204.41 puntos, o un 0.40%, a 51,871.25 unidades, el índice S&P 500, 26.55 puntos, o un 0.36%, a 7,392.01 unidades, mientras que el Nasdaq Composite subía 77.67 puntos, o un 0.30%, a 25,664.71 unidades.

Siete de los once principales sectores del S&P 500 registraban alzas, siendo el sector de consumo discrecional el que más subía, con un 1%.

El sector energético del S&P 500 caía un 2.3%, y los precios del crudo Brent bajaban a su menor nivel en casi cuatro meses, a medida que más petroleros se disponían a salir del estrecho de Ormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que Irán había comunicado a Washington que no se estaban exigiendo peajes.

El optimismo en torno al fin de la guerra y las sólidas expectativas de crecimiento de los beneficios han situado al S&P 500 en camino de registrar su mayor subida trimestral en seis años, a pesar de las expectativas de subida de las tasas de interés.

Los operadores están reforzando sus apuestas a una segunda subida de tasas por parte de la Fed antes de finales de diciembre, según la herramienta FedWatch de CME Group, frente a las expectativas anteriores de una única subida de 25 puntos básicos, después de que el nuevo presidente, Kevin Warsh, hizo hincapié en la necesidad de frenar la inflación.

El índice de precios de los gastos de consumo personal, muy seguido y que constituye el indicador de inflación preferido por la Fed, podría ofrecer el jueves nuevas pistas sobre la trayectoria de la política monetaria. Los economistas esperan un aumento hasta el 4,1%, más del doble del objetivo del banco central.