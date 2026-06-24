Peso mexicano cae por avance global del dólar; mercado atento a dato local de inflación

El peso mexicano se depreciaba el miércoles ante un fortalecimiento global del dólar, mientras los inversionistas digerían cifras locales de inflación que alimentan expectativas de una pausa monetaria prolongada del Banco de México (Banxico).

La moneda local cotizaba en 17.6586 unidades por dólar, con una pérdida de un 0.62% frente al cierre del martes, a medida que la divisa estadounidense tocaba su máximo en 13 meses debido a crecientes apuestas de que la Reserva Federal subirá las tasas de interés.

El índice dólar, que compara el billete verde con una cesta de seis destacadas monedas, tocó un pico de 101.71 unidades la mañana de este miércoles, su nivel más alto desde mayo de 2025.

"El dólar sigue siendo el valor de refugio preferido", dijo Ray Attrill, responsable de estrategia de divisas del National Australia Bank. "Obviamente, el impulso está de su lado en este momento, pero creo que gran parte de ello ya está descontado".

En tanto, el nerviosismo aumentaba por la volatilidad en los mercados bursátiles, tras una liquidación generalizada en los sectores tecnológico y de semiconductores que desencadenó la demanda por activos considerados de refugio.

En la primera mitad de junio, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó una disminución de 0.11% quincenal, con lo que en su comparación anual, la inflación se ubicó en un nivel de 3.55 por ciento.

Así, la inflación a los consumidores se desaceleró desde el dato de 3.77% de la segunda quincena de mayo, y reportó su sexta desaceleración al hilo luego de ubicarse a inicios de año por arriba del objetivo de Banxico de 3% +/-1 punto porcentual.

Ante este panorama, se espera que Banxico continúe con su tasa de interés en 6.50% en su reunión de política monetaria de este jueves y que, incluso, se mantenga a lo largo del año ante la persistencia de las presiones inflacionarias.