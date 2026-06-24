19% de empresas suspenderá actividades para el partido México vs República Checa

La suspensión de actividades no será una medida generalizada para el partido de México vs República Checa, el último encuentro del combinado nacional en la fase de grupos. Sólo 19% de las empresas en el país considera esta opción como la principal estrategia.

De acuerdo con el Sondeo del Mundial 2026 de KPMG, ni la suspensión de actividades ni el home office serán las medidas principales para los encuentros de la Selección Mexicana. Apenas dos de cada 10 pausará labores durante los partidos de México y un 18% permitirá teletrabajo.

El Gobierno Federal ha emitido dos decretos para la implementación del home office por partidos de la Selección Mexicana. Sin embargo, el alcance sólo ha sido para el sector público, en el caso de la iniciativa privada se ha tratado de una invitación, pero no una obligación.

Desde el primer decreto, la firma Ferran Martínez Abogados advirtió que la medida sólo era una invitación para la iniciativa privada, pero no generaba una “obligación legal para los empleadores de implementar esquemas de teletrabajo, conceder permisos especiales u otorgar un día descanso a sus trabajadores”.

La mayoría de las empresas optó por transmitir los partidos en los centros de trabajo mientras se realizan las actividades, con un 42% de las compañías con esta estrategia, se convirtió en la medida más implementada de cara al Mundial de Futbol, según los hallazgos de KPMG.

La suspensión de actividades no fue una medida exigible en el sector privado porque no hubo una reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para declarar descanso obligatorio en los días de partidos de México.

Flexibilidad laboral en el Mundial de Futbol, entre lo legal y lo necesario

La Selección Mexicana tendrá al menos un encuentro más, el de 18vo de final, pero aún cuando el camino del combinado mexicano no continue, es probable que el ambiente mundialista permanezca hasta que finalice el torneo, por lo que las medidas de flexibilidad laboral, aunque no sean exigibles en el sector privado, son una clave para conciliar pasión y productividad.

"No se trata de regalar días libres por cada partido. Se trata de reconocer que las personas tienen intereses, emociones y una vida más allá del trabajo. Acciones como flexibilizar horarios en encuentros clave, habilitar espacios para compartir ciertos momentos o enfocarse en resultados más que en presencia física pueden fortalecer la confianza y el compromiso de los equipos", afirma Iván Javier González, director en México de la certificación efr (Empresa Familiarmente Responsable) de Fundación Másfamilia.

En ese sentido, el especialista puntualiza que la adopción de modelos de flexibilidad permite mantener la continuidad de las operaciones y responder a las expectativas de los colaboradores sin afectar los objetivos del negocio.

Datos internos de Worky indican que sólo en la inauguración el Mundial se observó un incremento de 13% en las ausencias al trabajo. Si bien no se ha observado una tendencia de ausentismo en los siguientes encuentros, sí es probable que la suspensión de clases por los partidos genere una mayor presión para las madres y padres trabajadores que requieren flexibilidad para el cuidado de los hijos.