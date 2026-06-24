El duelo sigue sin ser un derecho laboral en México: el caso Deschamps abre la conversación

Didier Deschamps, el director técnico de la Selección de Francia, se ausentará del banquillo tras el fallecimiento de su madre. Pero más allá de las implicaciones deportivas, el caso reabre el debate sobre la importancia de los permisos por luto como un derecho laboral.

A través de redes sociales, la Federación Francesa de Futbol informó durante la tarde de este 23 de junio que Didier Deschamps no podría dirigir los entrenamientos previos al partido Noruega vs. Francia ni estar en el banquillo el viernes para el último encuentro de la fase de grupos pues regresaría a su país para estar en el funeral de su madre.

Mientras el mundo del futbol se cuestiona el futuro táctico de la escuadra europea, en México el caso abre la puerta al debate, pues mientras Deschamps regresa a su país para el funeral con el respaldo de su federación, miles de trabajadores en el país viven una historia diferente.

En la actualidad, la Ley Federal del Trabajo (LFT) no contempla permisos por luto que permitan ausentarse del puesto con goce de sueldo por la pérdida de un ser querido. Si un trabajador no cuenta con un contrato que incluya esta prestación, queda a merced de la empatía del empleador.

La falta de permisos laborales por luto dentro de la legislación obliga a las personas a ocupar sus días de vacaciones o a enfrentar descuentos salariales, aun cuando se encuentran en el momento de vulnerabilidad emocional elevado.

Si bien en el Congreso de la República se han presentado iniciativas que buscan regular este tipo de permisos, hasta ahora el tema ha quedado solo en el tintero, pese a que se ha comprobado que el duelo es un proceso que impacta directamente en las funciones cognitivas y ejecutivas, provocando fallas en la concentración, memoria y toma de decisiones.

¿Por qué se requieren los permisos por luto?

La experiencia de Didier Deschamps en el Mundial 2026 no es solo una anécdota deportiva que marcará a su Selección, sino también una muestra de la necesidad humana de que, en situaciones de alta vulnerabilidad como la pérdida de un ser querido, se requiere no solo acompañamiento, sino sobre todo empatía.

Algo que, hasta ahora, el sistema laboral mexicano sigue ignorando aún con los riesgos que ello implica, y es que, de acuerdo con investigaciones de la St. George's University of London, tras el deceso de un familiar la posibilidad de sufrir un evento cardiovascular agudo persiste hasta un mes después y la productividad se reduce hasta un 70% en los primeros seis meses.

En 2025, las comisiones del Senado retomaron el tema para reformar la LFT, de forma que se otorguen cinco días con goce de sueldo a los trabajadores que perdieran a un familiar de primer grado, es decir, padres, hijos y hermanos; no obstante, el proyecto quedó congelado pues no terminó su revisión.