Gobierno presenta proyecto para generar energía a partir de fuentes renovables

El gobierno federal anunció que prevé incorporar más de 32,000 megawatts (MW) de nueva capacidad eléctrica hacia 2030, de los cuales alrededor de 22,000 MW provendrán de fuentes renovables, como energía solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica, en lo que calificó como una estrategia para fortalecer la soberanía energética y avanzar en la transición hacia una matriz eléctrica más limpia.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González, detalló que el 70% de la nueva generación eléctrica que se incorporará durante el sexenio tendrá origen renovable, con una inversión estimada de 739,000 millones de pesos.

“Al 2030 vamos a producir más de alrededor de 32,000 megawatts adicionales de energía nueva. De estos, 22,000 megawatts serán generados a partir de fuentes renovables”, afirmó González Escobar.

La funcionaria explicó que el plan contempla aproximadamente 12,300 MW de capacidad fotovoltaica, 6,800 MW de energía eólica, además de proyectos geotérmicos, termosolares y la modernización de centrales hidroeléctricas.

CFE mantendrá control de la generación

González Escobar señaló que el Estado recuperará una posición predominante en la generación eléctrica nacional. Según las proyecciones oficiales, para 2030 el sector público aportará el 61% de la electricidad del país.

Indicó que la Comisión Federal de Electricidad participará en el 79% de la nueva capacidad instalada, ya sea mediante recursos propios o esquemas de inversión mixta que, aseguró, mantendrán la propiedad de los activos en manos de la empresa pública.

“La planta de generación nunca se cede, se queda en la Comisión Federal de Electricidad; no se concesiona ni se transfiere la propiedad”, sostuvo.

Energías renovables aumentarán 65%

La titular de Energía informó que la participación de fuentes renovables en la generación eléctrica nacional crecerá de aproximadamente 23% en 2024 a 38% en 2030.

“En el sexenio la participación de las energías renovables va a aumentar 15 puntos porcentuales, lo que representa un incremento del 65%”, señaló.

Añadió que este cambio permitirá reducir la dependencia del gas natural en el sector eléctrico y evitar la emisión de 69 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente hacia el final de la administración.

Presentan proyectos emblemáticos

Por su parte, la directora general de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, presentó dos de los proyectos considerados estratégicos para la transición energética.

El primero es el denominado Sistema Oasis, que se desarrollará en Mulegé, Baja California Sur, y combinará energía solar, almacenamiento en baterías e hidrógeno verde.

La central contará con una capacidad fotovoltaica de 72 MW y un sistema de almacenamiento de 20 MW. De acuerdo con la funcionaria, el proyecto permitirá abastecer el equivalente al consumo de alrededor de 40,000 hogares, reducir el uso de combustibles fósiles y evitar más de 94,000 toneladas de emisiones contaminantes.

“El propósito es disminuir el uso de combustibles fósiles y fortalecer la seguridad energética de esa región”, explicó.

El segundo proyecto destacado es la Central Fotovoltaica Rafael Galván Maldonado, conocida como Puerto Peñasco, en Sonora. Calleja Alor indicó que una vez concluidas sus cuatro etapas alcanzará una capacidad de 1,000 MW de generación solar y 246 MW de almacenamiento mediante baterías.

La directora de la CFE afirmó que la obra, cuya inversión supera los 1,400 millones de dólares, se convertirá en la central fotovoltaica más grande del continente americano.

Sheinbaum destaca carácter histórico del programa

Al presentar el proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el plan como un hecho “histórico” para el país, al considerar que representa un cambio en el modelo de generación eléctrica basado durante décadas en combustibles fósiles.

“Por primera vez en la historia estamos con proyectos de 30,000 megawatts. Es algo histórico. Y el 70% de ellos son renovables”, afirmó.

La mandataria destacó que al término de su administración se prevé una reducción en el consumo de gas natural y un incremento significativo de la generación eléctrica proveniente de fuentes limpias.