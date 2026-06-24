Bolsa mexicana perfila sexta jornada consecutiva de pérdidas; Peñoles lidera las caídas

La bolsa de valores de México descendía en sus primeras operaciones del miércoles, presionada por un débil entorno para los activos de riesgo y una caída en los precios de los metales que golpeaba principalmente a emisoras mineras.

Tras la apertura de la sesión de este miércoles, el índice líder S&P/BMV IPC, que agrupa a las acciones más líquidas del mercado local, bajaba un 0.24% a 66,684.67 puntos, encaminándose a su sexta jornada consecutiva de pérdidas.

Los títulos de Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata, lideraban el declive, con un 3.01% menos a 763.19 pesos, seguidos por los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, que cedía un 1.66% a 202.49 pesos.

En los mercados globales, los precios del oro al contado cayeron el miércoles por debajo del nivel psicológico clave de los 4,000 dólares por onza por primera vez desde noviembre de 2025, bajo la presión de un dólar estadounidense más fuerte y de las crecientes expectativas de que las tasas de interés se mantengan elevadas.

Entre otros metales preciosos, la plata al contado caía un 2.5%, a 60.45 dólares por onza; el platino perdía un 2.2%, a 1,615.28 dólares; y el paladio bajaba un 2.9%, a 1,202.07 dólares.