LBX lleva a Money Expo Colombia su apuesta por democratizar el trading y la emoción de la F1

LBX participa como patrocinador Diamond y expositor premium en la Money Expo Colombia, reconocida como uno de los eventos más influyentes y concurridos del sector financiero en Latinoamérica.

Ubicado en el stand 13, el bróker invita a los asistentes a descubrir un ecosistema de trading avanzado diseñado para responder a las necesidades de traders minoristas y partners institucionales en expansión.

Un evento que ofrece una oportunidad única para conocer en persona al equipo LBX, asistir a demostraciones de las plataformas de la empresa y conocer las soluciones tecnológicas que esta propone y que están impulsando su enorme crecimiento a lo largo y ancho de Latinoamérica.

Empoderando a los inversores particulares

La prioridad de las instituciones financieras de hoy día sigue siendo facilitar el acceso a los mercados, y, en respuesta a esta necesidad, LBX permite comenzar a operar en mercados reales desde tan solo $1.

Esta modesta cifra democratiza el acceso a los mercados, ofrece a los principiantes un entorno seguro para aprender la mecánica del trading y brinda a los profesionales más experimentados una forma de probar nuevas estrategias algorítmicas con una exposición limitada al riesgo.

Además, gracias a sus spreads ultracompetitivos, la plataforma mantiene los costes de transacción al mínimo, permitiendo a los usuarios conservar una mayor parte del potencial rendimiento de sus operaciones.

Más allá del acceso a los mercados, el bróker marca la diferencia porque ofrece un exclusivo programa automatizado de cashback que recompensa a los usuarios activos en función directa de su volumen de trading.

Este incentivo contribuye a reducir los costos asociados al trading y premia la actividad constante dentro de la plataforma, además de que los clientes pueden beneficiarse de retiradas instantáneas, eliminando los procesos administrativos que tradicionalmente dificultan el acceso rápido a los fondos.

Gracias a un servicio de atención integral y localizado, adaptado específicamente a las necesidades del mercado latinoamericano, la compañía garantiza que las barreras lingüísticas y las particularidades culturales no supongan obstáculo alguno para que sus clientes disfruten de una gran experiencia en los mercados financieros.

Hace pocas semanas, este compromiso con la excelencia en el servicio le valió el reconocimiento como “Mejor bróker de CFD de Colombia” en los Rankia Awards 2026.

Contribuyendo al debate sobre el futuro del sector

La participación de LBX en Money Expo Colombia va mucho más allá del pabellón de la expo, ya que representantes experimentados de la compañía subirán al escenario principal para compartir perspectivas clave sobre el futuro del sector de los servicios financieros.

Los asistentes son bienvenidos a participar en la mesa redonda “The Broker in 2026: Redefining the Broker’s Role in Today’s Market”, donde se analizará cómo la inteligencia artificial, la rápida integración tecnológica y la evolución de las expectativas de los clientes están transformando los modelos de brókers tradicionales para siempre.

Además, un representante de LBX ofrecerá una ponencia centrada en el desarrollo regional bajo el título “The Democratization of Trading in Colombia: Accessibility, Technology and Global Opportunities”, que abordará los cambios estructurales y regulatorios que hoy día facilitan más que nunca el acceso de los participantes de este país a los mercados financieros internacionales.

Así, de la mano de sus expertos, la marca refuerza su posición como referente del sector y contribuye activamente a definir la evolución del ecosistema financiero latinoamericano.

Alianzas con la élite del automovilismo

Para celebrar su presencia en la expo, LBX ofrecer la oportunidad de acercarse al apasionante mundo del automovilismo internacional de alto nivel, ya que podrán participar en un sorteo especial para ganar una experiencia única de Fórmula 1 durante el esperado Gran Premio de México, que se celebrará entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2026.

Esta iniciativa pone de relieve la estrecha conexión conceptual entre los mercados financieros de alta velocidad y la ingeniería automovilística de élite.

Esta promoción complementa de forma natural el papel de la compañía como Partner de Trading Online Oficial del equipo Audi Revolut F1. Tanto en la Fórmula 1 como en el trading online, el éxito a largo plazo depende de la capacidad para tomar decisiones en fracciones de segundo, de la tecnología de vanguardia y de una ejecución de alta precisión.

La confianza y la estabilidad de una firma regulada

Operar en los mercados financieros globales exige tener al lado un socio institucional respaldado por una sólida trayectoria y un firme compromiso con el cumplimiento normativo.

LBX forma parte de Libertex Group, una organización con cerca de tres décadas de experiencia a sus espaldas conectando a millones de traders con los mercados internacionales. Este amplio conocimiento del sector se traduce en un entorno de trading altamente estable, seguro y transparente.