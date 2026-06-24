Smart City Expo LATAM 2026 pone a las personas al centro de la innovación

Líderes gubernamentales, empresarios, académicos, especialistas, organismos internacionales y representantes de distintas ciudades se reunieron en el Centro Expositor y de Convenciones de Puebla del 2 al 4 de junio de 2026 para participar en la undécima edición del Smart City Expo LATAM Congress.

Durante tres días, la capital poblana se convirtió en un punto de encuentro para el intercambio de experiencias, soluciones y propuestas orientadas a enfrentar los desafíos urbanos actuales. La agenda abordó temas relacionados con innovación digital, movilidad, sostenibilidad, prosperidad económica y equidad social.

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Uno de los mensajes centrales del encuentro fue la necesidad de que la tecnología esté al servicio de las personas y contribuya a mejorar su calidad de vida. Bajo esta visión, se analizaron herramientas y modelos de gestión que buscan generar un impacto positivo en las comunidades.

Las ciudades que están marcando la pauta

El Centro Expositor y de Convenciones también fue sede de la entrega de los LATAM Smart City Awards, reconocimiento que distingue proyectos con resultados concretos en ciudades de la región.

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Entre los ganadores destacó Tijuana, México, por el desarrollo de su "Gemelo Virtual Urbano", una réplica digital que permite simular escenarios relacionados con desastres naturales y planificar infraestructura. Curitiba, Brasil, fue reconocida por su programa de regeneración urbana en el centro histórico. Medellín, Colombia, recibió un galardón por CiudadaníaLAB, iniciativa que promueve la participación de los habitantes en el diseño de soluciones tecnológicas para sus comunidades. Por su parte, Santiago de Chile fue distinguida por su estrategia Santiago Región Inteligente, enfocada en la conectividad y la interoperabilidad de los servicios públicos.

La inteligencia artificial y el factor humano

La inteligencia artificial también ocupó un lugar relevante en las discusiones. Sobre este tema, Fabiola Vega, directora de Smart City Expo LATAM Congress, señaló: "Creo que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil que tenemos que adoptar, más que un reemplazo directo, la diferencia radicará entre quienes saben utilizarla y quienes no”.

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En el ámbito local, el Gobierno de Puebla compartió algunos avances en la aplicación de tecnologías para fortalecer la seguridad. Al respecto, José Chedraui, alcalde de Puebla, afirmó: “El sistema Cámaras 360 ya ha demostrado resultados: se han recuperado vehículos robados y se han identificado personas gracias al reconocimiento facial, la lectura de placas y a la trazabilidad que aporta en la investigación de distintos delitos”.

Durante su participación, la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, destacó la importancia de que el desarrollo de comunidades inteligentes esté acompañado por el fortalecimiento de las capacidades de las personas.

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La activista subrayó que los avances científicos y tecnológicos deben responder a las necesidades de toda la sociedad y señaló que herramientas como la inteligencia artificial no deben sustituir el valor ni el trabajo de las personas, sino fomentar la colaboración, la inclusión y el respeto a la diversidad.

Asimismo, enfatizó que la modernización tecnológica debe traducirse en beneficios tangibles para la población, especialmente para los sectores que enfrentan mayores rezagos sociales, territoriales y económicos.

Al cierre de sus actividades, el Smart City Expo LATAM Congress 2026 reafirmó su papel como un espacio de diálogo y colaboración para impulsar soluciones urbanas innovadoras en América Latina, con énfasis en el bienestar social, la sostenibilidad y la construcción de ciudades más inclusivas.