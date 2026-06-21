Día del Padre 2026: ¿cuántos días de licencia de paternidad tienen los trabajadores en México?

Mientras este domingo 21 de junio se celebra el Día del Padre en México, la discusión sobre las licencias de paternidad vuelve a cobrar relevancia. Aunque en los últimos años se ha impulsado la idea de una mayor corresponsabilidad en el cuidado de los hijos, el país mantiene uno de los esquemas más limitados para los padres trabajadores.

Actualmente, la Ley Federal del Trabajo establece que los hombres tienen derecho a cinco días laborables con goce de sueldo por el nacimiento o adopción de una hija o hijo. Se trata de un permiso obligatorio para los empleadores, pero cuyo costo es absorbido completamente por las empresas.

La diferencia con las madres es significativa. Mientras la licencia de maternidad tiene una duración de 12 semanas —equivalentes a 84 días naturales— y se financia mediante la seguridad social, el permiso de paternidad se limita a cinco días y depende directamente del patrón.

México se queda rezagado frente a otros países

De acuerdo con un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 131 de los 193 países cuentan con licencia de paternidad, ya sea remunerada o no. Además, 58% de ellos otorgan permisos superiores a los cinco días que actualmente reconoce la legislación mexicana.

El organismo señala que este tipo de licencias permite que los padres participen activamente en el cuidado de los recién nacidos sin comprometer sus ingresos y contribuye a una distribución más equitativa de las responsabilidades familiares.

El gran problema: no se sabe cuántos padres usan este derecho

Uno de los principales obstáculos para evaluar el impacto de la licencia de paternidad en México es la falta de información.

Mientras que el IMSS reportó más de 211 mil certificados de maternidad durante 2025, no existen registros públicos sobre permisos de paternidad, ni sobre el nivel de cumplimiento por parte de las empresas.

Esta ausencia de datos impide conocer cuántos hombres ejercen efectivamente este derecho y dificulta la elaboración de políticas públicas basadas en evidencia.

Algunos estados ya ampliaron los permisos

Aunque la legislación federal sigue contemplando únicamente cinco días, varias entidades federativas han ampliado las licencias de paternidad para los trabajadores del sector público estatal.

El caso más destacado es Baja California Sur, que desde 2026 otorga hasta 84 días de licencia de paternidad a sus empleados gubernamentales, convirtiéndose en la entidad con el esquema más amplio del país. Sin embargo, estos beneficios no aplican para trabajadores privados.

Las propuestas para ampliar las licencias de paternidad

En el marco del Día del Padre, el IMCO planteó tres escenarios para fortalecer este derecho en México.

La primera propuesta consiste en mantener los cinco días actuales, pero financiarlos mediante la seguridad social en lugar de que el costo recaiga únicamente en las empresas. Según las estimaciones del organismo, esta medida tendría un costo anual aproximado de 1,658 millones de pesos.

La segunda alternativa plantea ampliar la licencia a 15 días laborables con goce de sueldo, acercando a México al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El costo estimado ascendería a 4,974 millones de pesos anuales.

La tercera propuesta contempla la creación de licencia parental compartida, un modelo utilizado en diversos países que permite a madres y padres distribuir entre ambos parte del tiempo destinado al cuidado de los hijos durante los primeros meses de vida.

Más corresponsabilidad, uno de los desafíos pendientes

El IMCO sostiene que ampliar las licencias puede contribuir a reducir las brechas de género en el mercado laboral y dentro de los hogares, al fomentar una participación más activa de los hombres en las tareas de cuidado.

No obstante, advierte que cualquier reforma deberá considerar aspectos como sostenibilidad financiera, la alta informalidad laboral en México y la necesidad de generar mecanismos que garanticen que los trabajadores realmente utilicen este derecho.

A casi 15 años de que se incorporó el permiso de paternidad a la legislación laboral mexicana, el debate sigue abierto. En este Día del Padre, especialistas coinciden en que el reto ya no es solo reconocer el derecho, sino evaluar si cinco días son suficientes para responder a las necesidades de las familias actuales.