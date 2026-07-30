El Mundial de Futbol demostró que la flexibilidad laboral sí es posible

La flexibilidad laboral es posible. Esa es una de las grandes lecciones del Mundial de Futbol, un evento que también se convirtió en un experimento de esquemas de trabajo flexibles: home office, horarios escalonados y pausas fueron algunas de las medidas que implementaron las empresas para que los colaboradores disfrutaran de los partidos.

“El Mundial evidenció que la flexibilidad es posible y que las empresas sí pueden adaptarse sin perder la productividad. Nos recordó que muchas empresas pueden adaptarse, pero siempre que haya voluntad y confianza de hacerlo”, opina Arleth Leal, cofundadora del Colegio de Innovación en Recursos Humanos (CORH).

De acuerdo con la encuesta La cancha laboral durante el Mundial de Buk, si bien las pantallas en la oficina fue la medida que más predominó para ver los partidos, un 18% de las compañías otorgó horarios flexibles y un 15% apostó por home office.

Estas acciones, en su mayoría temporales, fue un oasis en un contexto en el que lo esquemas flexibles se han reducido. El informe de Tendencias de talento 2025 de Michael Page muestra que tanto el trabajo híbrido y remoto a tiempo completo disminuyeron en un periodo de tres años y a la par, creció el modelo presencial.

En ese contexto, el teletrabajo y los horarios escalonados volvieron a aparecer en el mapa. Como menciona Arleth Leal: se demostró que sí se pueden encontrar esquemas flexibles sin que se afecta la operación.

Desde la perspectiva de la especialista, la confianza, las culturas basadas en el control y la falta de indicadores de productividad, son las principales limitantes para implementar un trabajo flexible de manera sostenida.

LHH, firma de soluciones de talento, indica que el Mundial de Futbol fue una buena oportunidad para cuestionar la forma en la que se evalúa el desempeño, pues durante años la productividad se ha asociado al tiempo que las personas pasan en el lugar de trabajo.

El torneo deportivo, señala la firma, aceleró una conversación que ya se estaba generando en el mundo del trabajo: la importancia de medir por resultados y no por horas.

“Los eventos de alto interés colectivo suelen desafiar los modelos tradicionales de gestión. Las organizaciones que mejor responden son aquellas que aprovechan estos momentos para fortalecer la autonomía, la responsabilidad y la orientación a resultados”, apunta Arturo de Jesús Ángeles Pozo, senior director de LHH México.

Pero el Mundial de la FIFA no sólo fue una vitrina sobre la posibilidad de retornar a los modelos flexibles, a decir de Arleth Leal, también mostró que este tipo de esquemas fortalecen el compromiso laboral y la motivación.

Las empresas que apostaron por estas medidas podrían ver buenos frutos. Una encuesta de Indeed muestra que el 41% de los trabajadores se siente más valorado con la flexibilidad otorgada durante el evento.

La flexibilidad sigue ligada al compromiso

Si bien el Mundial ya finalizó, el deseo por conservar la flexibilidad laboral no escuchó el silbatazo final. La encuesta de Indeed también refleja que una cuarta parte de los trabajadores considera que el trabajo flexible permitido durante los partidos será una expectativa básica para el resto del 2026.

“Para las personas la flexibilidad laboral sigue siendo un determinante para emplearse en una compañía. Cuando una empresa no tiene esta flexibilidad, se está perdiendo de talento, es una realidad, porque hay personas que están buscando sí o sí al menos un esquema híbrido”, expone la cofundadora del CORH.

Cuando se trata de motivación y compromiso laboral, opina Arleth Leal, se suelen buscar un sinfín de estrategias y el “hilo negro”, y se deja de ver algo esencial para las personas: la flexibilidad que permita equilibrar la vida laboral con el personal. “Ya dejó de ser un beneficio, es una expectativa del talento”.

Michael Page en su informe de Tendencias de talento 2026 posiciona el balance vida-trabajo como el elemento más atractivo para atraer talento. Incluso en medio de un revés a las políticas flexibles, las personas siguen valorando el trabajo que les permite balancear sus responsabilidades laborales con su vida personal.

Según la investigación, el 55% de los trabajadores reconoce que sería probable que buscara otro empleo si le pidieran ir a la oficina con mayor frecuencia. Otro 38% de personas que está en una búsqueda activa de trabajo afirma que su principal temor es que cambiar de rol implica perder el equilibrio entre la vida profesional y personal.