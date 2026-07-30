Sin rechazo alguno a su suerte

Si la inteligencia es un bien común, la razón que nos hace seres razonables es común también. Marco Aurelio

Se habla de colapso, la desesperación a tocado a muchos empresarios medianos y pequeños, así como a emprendedores en Ciudad del Carmen, Campeche; porque hay una tardía y hasta nula respuesta de PEMEX para pagar el año 2024, no se les permite ni la revisión, menos la facturación.

Empresas grandes, trasnacionales también aducen falta de pagos, y ahí inicia la cadena que está dejando en el desempleo a miles de trabajadores petroleros y sus familias, no es en la capital, ahí no hay ninguna empresa, ahí viven de los tres niveles de los gobiernos, empleados que esperan con ansias las quincenas.

Estamos ante el quinto informe de gobierno de Layda Sansores, quien por supuesto a dejado de lado el apoyo a los carmelitas, que no todos son nacidos en la Isla, la pluralidad de personas de todo el país y el extranjero, porque los hidrocarburos atrajeron a cientos de ellos, los menos son nativos.

La foto y la entrevista a modo en la inmensa mayoría de los casos, hasta el viaje para con el Senado de la República, nada sucede, hay legisladores federales como Rocío Abreu que aseguraba que ya estaban los pagos, y ahora anda de una colonia en otra vendiendo cajas de huevo a bajo costo, porque desea por tercera vez perder con la candidatura a la alcaldía por un tercer partido político diferente.

Es muy grande el cinismo de los aspirantes, ahora diputados locales, en la defensa de ese discurso desgastado, que ya tiene harto a los pobladores, pidiendo investigaciones de playas, y las voces que alguna vez, en años donde la abundancia de PEMEX se tiró por la borda, no están más, porque tienen otros intereses.

No hay siquiera una defensa para programar los pagos de impuestos y del seguro social a las empresas que no han cobrado, las nóminas se pagan religiosamente, ahí no hay escapatoria, mientras el Consejo Coordinador Empresarial y sus dirigentes, así como organismos y cámaras, hacen mutis, el silencio es su manera de no brindar apoyo.

Con la selección de los candidatos a puestos de elección popular, o cargos; se está dando en serio cambios que no nos sorprenden, pero que deja al descubierto la complicidad para equilibrar una elección para la gubernatura, que se tenía muy clara hasta hace unos seis meses.

Ruido, mucho ruido, casi estruendo causa el jaguar en la Plaza de la República, no hay obra pública, una manita de gato al malecón, cero promociones turísticas, menos aún atracción de inversión, porque el beneficiario de este sexenio, el repartidor de espejos, ahora transita en el partido del trabajo, por una diputación local plurinominal, para operar a partir del 2027 los presupuestos públicos.

También tienen metido más de medio cuerpo, ex gobernadores enviando a sus alfiles, que les sirvieron durante sus administraciones, no es un secreto, es un grito ante el evidente narcisismo actual.

Los empresarios son mal tratados, ignorados, abandonados a su suerte, que por supuesto rechazan, van a pelear hasta el final, son cientos de millones que están en el anonimato, y que nadie, absolutamente nadie toma con seriedad el tema, más que un par de empresas, que están gastando en litigios y que desconocen el final de este entramado muy peligroso para Ciudad del Carmen.

ENTRE LÍNEAS

Se abre el debate en la sociedad mexicana, ante una nueva embestida aseguran los críticos al gobierno federal, contra la libertad de expresión, por el supuesto control gubernamental que quieren tener, donde los derechos de las audiencias entran en la discusión pública, y todos podemos opinar.