BP planea hacer 700 despidos a nivel global en el marco de una reestructuración

BP tiene previsto recortar unos 700 puestos de ⁠trabajo de su plantilla global, según un correo electrónico interno al que ha tenido acceso Reuters, en un momento ⁠en que la gran ⁠petrolera se centra cada vez más en reforzar sus beneficios y su rentabilidad.

Las reducciones afectarían a alrededor del 8% de los 8,500 puestos "no de primera línea" que, históricamente, formaban parte del negocio de producción y operaciones de la empresa, según se desprende del correo electrónico.

Los puestos de primera línea incluyen a operadores, técnicos y personal de mantenimiento, y BP indicó en el correo electrónico que no espera ningún cambio significativo en esos equipos.

"Si tu puesto se ve afectado, eso podría significar que no existe en la nueva organización, que sufre cambios sustanciales o que pasa a formar parte de otra área de la organización", se indica en el correo electrónico.

BP ha redoblado sus esfuerzos por simplificar sus operaciones con el fin de ⁠reducir la deuda, aumentar los beneficios ⁠y volver a centrarse ⁠en sus inversiones en petróleo y gas, tras haber recortado ⁠su inversión en energías renovables.

"Estamos construyendo una BP más sencilla, más sólida y más valiosa. Como parte de este proceso, estamos proponiendo cambios que darían lugar a una reducción de puestos de trabajo", declaró a Reuters un portavoz de BP sin confirmar el número de puestos que se ⁠suprimirán.