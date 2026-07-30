Milei prohíbe el ingreso de inmigrantes que expresen mensajes de odio hacia Argentina

El presidente argentino, Javier Milei, modificó por decreto la Ley de Migraciones para prohibir el ingreso de extranjeros que expresen mensajes de odio hacia el país sudamericano, según el texto publicado el miércoles por la noche que será remitido al Congreso.

La nueva normativa también prevé la expulsión y la cancelación de residencia para los extranjeros que incurran en esas conductas. La medida está vigente aunque el Congreso debe aún pronunciarse sobre su validez.

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