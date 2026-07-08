Lo que buscan los trabajadores: un buen salario y tiempo para disfrutar la vida

El salario siempre ha sido importante, pero en el último año el balance vida-trabajo ha ganado terreno como prioridad para aceptar o permanecer en un empleo, de acuerdo con el estudio Employer Brand Research 2026 de Ransdtad.

Para el 55% de las personas el balance vida-trabajo es el aspecto que más valoran de un empleador, es el segundo elemento que más se prioriza, sólo por detrás del salario (56%).

“Tradicionalmente, el salario y las prestaciones han sido, con diferencia, el factor más determinante a la hora de elegir empleador. Si bien sigue siendo el factor más importante, el equilibrio entre la vida laboral y personal ahora ocupa un lugar muy cercano, con una diferencia mínima”, se destaca en el informe.

El equilibrio entre la vida personal y laboral también es un factor relevante para la permanencia. La segunda razón que más motiva a cambiar de empleo es “la mejora de un balance vida-trabajo”.

La importancia que tiene el balance vida-trabajo en la atracción y retención de talento no sólo se explica por la entrada de nuevas generaciones al mercado laboral, en el último año también se ha observado un retorno masivo al trabajo presencial y un aumento en los niveles de estrés laboral, factores que también han influido en la aspiración de un mejor equilibrio entre ambos mundos.

“La pandemia no solo interrumpió el empleo: reconfiguró lo que los profesionales esperan de él. Hizo que millones reconsideraran cómo, dónde y cuándo trabajar, y esas expectativas no volvieron atrás cuando las oficinas reabrieron. Más bien, establecieron un nuevo punto de partida. La flexibilidad dejó de ser novedad para convertirse en norma. El bienestar pasó de ser un beneficio a ser una prioridad. Y para muchos mexicanos, el empleo pasó a ser algo que debe convivir con la vida, no absorberla”, indica Michael Page en su reporte Tendencias de talento 2026.

De acuerdo con la investigación, el 55% de los trabajadores reconoce que sería probable que buscara otro empleo si le pidieran ir a la oficina con mayor frecuencia. Otro 38% de personas que está en una búsqueda activa de trabajo afirma que su principal temor es que cambiar de rol implica perder el equilibrio entre la vida profesional y personal.

El trabajo está dejando de ser percibido sólo como una fuente de ingreso y las expectativas se están transformando a medida que se visualiza como una parte importante de la vida, pero no el centro de esta.

El estudio Las nuevas reglas del compromiso, de Pluxee e Ipsos, evidencia las personas están valorando cada vez más el tiempo. “Hoy, las personas buscan la libertad de usar su tiempo de forma significativa en los distintos aspectos de su vida. No solo para avanzar en su carrera, sino también para compartir momentos con sus seres queridos, cuidarse a sí mismas y descansar”, se destaca en el informe.

El 37% de las personas afirma que si tuviera más tiempo libre en el trabajo lo dedicaría a la convivencia familiar y un 15% lo destinaría al deporte y actividades físicas.

De acuerdo con el estudio de Ransdtad, el balance vida-trabajo ocupa la sexta posición entre los elementos mejor evaluados de los empleadores. Esto significa que hay un amplio margen de mejora y una señal de alerta en la competencia por el talento.