Flexibilidad por el Mundial hizo que 41% de los trabajadores se sintiera más valorado

Las empresas que otorgaron flexibilidad para ver los partidos del Mundial de Futbol lograron reforzar la conexión con sus trabajadores. De acuerdo con una encuesta de Indeed, el 41% de los empleados en México afirma sentirse más valorado con las medidas flexibles de su empleador para disfrutar los juegos.

En el Mundial de Futbol, destaca la plataforma de empleo en un análisis, hay empresas que optaron por flexibilizar los horarios, adoptar home office o suspender actividades durante algunos partidos, decisiones que podrían ser más que una simple concesión, “para convertirse en un reflejo de una profunda confianza por parte del empleador”.

Otro 33% de los encuestados considera que los esquemas flexibles otorgados durante los partidos de futbol son una vía orgánica para reforzar la cohesión de los equipos y el sentido de pertenencia.

“Ofrecer flexibilidad durante momentos culturalmente significativos demuestra que una organización valora a sus empleados como personas. Cuando los colaboradores sienten que se respeta su tiempo, incluso cuando buscan entretenimiento o se toman un descanso, responden con mayor compromiso, entrega y productividad”, opina Nelson Gómez, director de Indeed México.

Tres de cada 10 colaboradores perciben que la flexibilidad es una muestra de confianza de los líderes.

“Para los trabajadores en México, la importancia de recibir estos beneficios va mucho más allá de un simple partido de fútbol, ya que influye directamente en cómo perciben su entorno laboral y la confianza depositada en ellos para cumplir con sus responsabilidades sin sacrificar sus intereses personales”, indica la plataforma en su encuesta.

Aunque el home office no fue generalizado durante el Mundial de la FIFA, el evento no pasó desapercibido en una buena parte de las empresas en México. La encuesta La cancha laboral durante el Mundial de Buk evidencia que el 32% de los empleados pudo seguir los partidos en su centro de trabajo y un 18% adicional contó con horario flexible durante los encuentros.

"Las empresas suelen preguntarse cómo fortalecer la conexión entre las personas. El torneo de fútbol más grande del mundo ofrece algo que pocas iniciativas pueden generar de manera natural: una emoción compartida. El verdadero reto para los líderes y equipos de Recursos Humanos es capitalizar ese entusiasmo. Integrar la pasión del fútbol en la cultura organizacional nos permite humanizar el entorno laboral, elevar el engagement y construir un sentido de comunidad que trasciende el día a día operativo”, apunta Estela Martínez, Head of People de Buk.

Más compañerismo sin afectar la productividad

La percepción de la fuerza laboral es que las acciones que tomaron los empleadores en torno al evento deportivo se traducirán en una mejora en la cohesión sin comprometer la productividad.

Según la encuesta de la plataforma de Recursos Humanos, el 64% de las personas está de acuerdo que vivir el Mundial en la oficina fortalecerá la cultura y el compañerismo entre los equipos.

Aunque más de la mitad de los trabajadores no considera que el compromiso aumente después de disfrutar de los partidos de futbol en la oficina, un 70% reconoce que las empresas confiaron en que el compromiso se mantendría durante la justa mundialista.

Por otra parte, los empleados no prevén un comportamiento negativo en el desempeño. El 44% descarta que los partidos afecten negativamente su productividad, un 27% es optimista y considera que su rendimiento aumentará y un 28% reconoce que podría haber una leve afectación, pero será tolerable.