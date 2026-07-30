Peso mexicano se aprecia ante debilitamiento del dólar por anuncio de la Fed y comentarios de Warsh

El peso mexicano se aprecia frente al dólar la mañana de este jueves. La divisa local gana terreno ante un debilitamiento generalizado del billete verde, mientras los operadores estudian los indicadores económicos publicadas este día en México y Estados Unidos.

El tipo de cambio spot se ubica en el nivel de 17.4404 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 17.4628 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México (Banxico), eso significa para el peso una ganancia de 2.24 centavos o de 0.13 por ciento.

El precio del dólar se mueve en un rango entre un máximo de 17.4842 unidades y un nivel mínimo de 17.3217. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara a la divisa estadounidense con seis monedas, pierde 0.91% en 99.97 unidades.

"Prevemos que el sesgo de recuperación prevalezca, tras perforar 17.40. En este escenario, el soporte más cercano que el peso pondrá a prueba está ubicada en 17.35 y por otro lado, la resistencia se sitúa en 17.50 pesos", destacó en un reporte Análisis Banorte.

Información económica en EU

Esta mañana se informó que el crecimiento económico de Estados Unidos se desaceleró en el segundo trimestre. El crecimiento de 1.50% en el periodo resultó estar muy por debajo de las expectativas del mercado, que previó un crecimiento de 2.10 por ciento.

Por otra parte, las solicitudes iniciales de ayuda por desempleo en Estados Unidos aumentaron menos de lo esperado, mientras que el ⁠índice de precios del gasto ⁠en consumo personal (PCE), el indicador de inflación más seguido por la Fed, se elevó 3.7% interanual.

La Reserva Federal estadounidense anunció ayer su decisión de dejar estables las tasas de interés y su presidente, Kevin Warsh, mostró una postura menos restrictiva de lo esperado. Sus comentarios y el comunicado contribuyen con un debilitamiento del dólar.

PIB local recupera impulso

En el aspecto local, el Producto Interno Bruto de México se recuperó en el segundo ⁠trimestre y tuvo un desempeño mejor a lo previsto por los analistas, dando un impulso adicional al peso. De acuerdo con datos del INEGI, el PIB creció 1.5% ⁠en el segundo trimestre.

"El peso se alinea con ⁠la mayoría de las divisas emergentes y gana terreno frente al dólar, luego de que los operadores evaluaron los comentarios de Kevin Warsh ⁠tras la decisión de la Fed, así como el sólido reporte local del PIB del segundo trimestre", explicó Monex.

"Dudamos que este ritmo de crecimiento sea sostenible. La actividad se benefició de factores temporales de apoyo en el trimestre, como la Copa Mundial de fútbol, que impulsó el turismo y el gasto en comercio minorista", explicó la firma Pantheon Macroeconomics.