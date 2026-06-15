Mexicanos gastan hasta 50,600 pesos anuales en traslados a la oficina

Los traslados a la oficina representan un gasto importante para una parte de la población. Dependiendo el medio de transporte, los desplazamientos al trabajo pueden representar un costo de hasta 50,600 pesos anuales, sin considerar la inversión en alimentos o ropa.

Esto es parte de los hallazgos del informe Panorama Laboral 2026 de Pluxee. Los desplazamientos en taxi tradicional o por aplicación, representan un gasto promedio de 973 pesos por semana, eso es igual a 50,696 pesos. Este es el medio de transporte más costoso, de quienes se desplazan por este medio, casi dos de cada 10 trabajadores lo usan diario.

El traslado en automóvil particular para ir a la oficina, aunque significa una inversión menor, los mexicanos gastan en promedio 457 pesos semanales, esto es igual a 23,764 pesos por año.

En el último año, la población que usa un automóvil propio para trasladarse a su trabajo pasó de 31% a 49%, y de ese universo seis de cada 10 lo utilizan todos los días.

“Ir a trabajar tiene un costo que pocas empresas calculan. Con la presencialidad consolidada, ese costo es parte de la compensación total”, indica el estudio de Pluxee.

El transporte público, pese a que logra disminuir considerablemente el gasto en traslado, el promedio semanal de inversión es de 183 pesos, equivalente a 9,516 pesos al año.

Los gastos asociados a los traslados han posicionado el beneficio de apoyo para transporte entre la lista de las prestaciones más deseadas. El 41% de los trabajadores desearía contar con esta ayuda, es el sexto beneficio más valorado.

El dinero invertido en los traslados es una olla de presión para las empresas. De acuerdo con el estudio La experiencia laboral 2026 en México de WeWork en colaboración con Michael Page, el tiempo y el gasto en traslados son las principales fricciones en el retorno a las oficinas.

Según el estudio, para el 32% de los trabajadores el apoyo para movilidad y alimentación es el beneficio que más los motivaría a permanecer en su empresa, se trata de la quinta prestación con más peso en la retención de talento.

“Las preocupaciones principales no son extraordinarias, sino cotidianas e inmediatas: tráfico, costo de vida, salud mental y licencias. El talento no busca sofisticación, sino llegar menos fatigado, cuidar a su familia, disponer de tiempo y reducir gastos ineludibles”, se destaca en el informe de WeWork y Michael Page.

Trabajo presencial ganó la batalla por la flexibilidad

Los gastos en traslados toman mayor relevancia en un contexto en el que la mayoría de las empresas ha apostado por el esquema 100% presencial. “La oficina ganó (…) El modelo de trabajo ya se decidió”, puntualiza Pluxee.

El 72.4% de las empresas tiene un trabajo presencial de tiempo completo. Aunque el esquema híbrido los conserva el 17.6% de las organizaciones, la mitad tiene un esquema con cuatro días de asistencia en la oficina; es decir, más presencial que remoto.

El costo de ir a la oficina no debe ignorarse, en un contexto de aumento de costo de vida, el salario ha retornado a la primera prioridad del talento. La mitad de las personas que renuncian, indica el estudio, lo hace por una mejora en su remuneración.