El gobernador Ricardo Gallardo prepara el Quinto Informe de Gobierno

El ejercicio de rendición de cuentas se realizará en Rioverde y presentará los avances alcanzados en los 59 municipios de las cuatro regiones del estado.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, informó que comenzaron los preparativos de su Quinto Informe de Gobierno, que tendrá como sede el municipio de Rioverde, en un espacio que será confirmado próximamente, este ejercicio permitirá presentar directamente a la ciudadanía los resultados y proyectos del Gobierno del cambio.

El Mandatario Estatal destacó que durante su administración solo por nombrar algunas acciones se han construido y rehabilitado 524 escuelas, con la meta de intervenir otras 500, además de crear unidades deportivas y ampliar programas como Seguridad Alimentaria, Tu Casa, Tu Apoyo y la entrega gratuita de útiles, uniformes y zapatos escolares.

Foto: Gobierno de San Luis Potosí.

En desarrollo económico e infraestructura, resaltó la entrega de créditos para negocios potosinos, la llegada de nuevas inversiones, la apertura del World Trade Center Industrial Park 3 y obras como la Vía Alterna Oriente, la ampliación de la Vía Alterna Sur, el Mega Puente de Circuito Potosí y bulevar Valle de los Fantasmas, así como el paso a desnivel de la Arena Potosí.

Ricardo Gallardo señaló que el informe también dará cuenta de los programas Enchúlame la Colonia y Enchúlame la Comunidad, del nuevo corredor carretero San Luis–Matehuala y San Luis–Querétaro, y de la proyección nacional e internacional que tendrá la FENAPO 2026, como parte de la transformación sin límites que vive San Luis Potosí.