Laboratoria lanza becas para su programa Activa tu Carrera para mujeres 

A través de su programa Activa tu Carrera (ATC), Laboratoria lanza becas del 100% para mujeres desempleadas con el fin de ayudarles a conseguir no solo una oportunidad laboral, sino también buenas condiciones a través de formación y preparación profesional.

Activa tu Carrera es un programa dirigido a mujeres mayores de 18 años para que aprendan a navegar en las nuevas dinámicas de contratación marcadas por la inteligencia artificial (IA), ya sea que estén desempleadas, subempleadas o estancadas en roles que no les permiten crecer.

El objetivo es que las participantes desarrollen la confianza, las habilidades humanas y las redes de contacto necesarias para acceder a empleos de calidad, reconociendo su talento, pero entendiendo que pueden seguir aprendiendo constantemente, resaltando así su valor diferenciador y ayudándoles a construir una narrativa profesional sólida.

El programa es en línea con sesiones en vivo y tiene una duración de 12 semanas, en las primeras seis se trabaja en definir un objetivo profesional, fortalecer la narrativa en el CV y LinkedIn, y practicar entrevistas reales con retroalimentación de profesionales de talento, en el resto, las participantes aprenden a integrar herramientas de IA, automatización y, además, se les certifica.

El programa también busca fomentar el networking, por ello se brinda acceso a mentoras expertas de la industria y acompañamiento emocional para abordar el impacto de los ciclos de rechazo y fomentar la autoconfianza.

Gabriela Rocha, Co-fundadora y CEO de Laboratoria, reconoce que las mujeres desempleadas enfrentan dificultades para invertir en su preparación técnica o profesional, ya que no cuentan con los recursos ni con la garantía de que dicha inversión les asegurará un empleo, lo cual se vuelve un círculo vicioso que las mantiene fuera del mercado laboral, por ello, las becas que ofrece Laboratoria son una oportunidad.

Comparte que el autorreconocimiento es esencial pues este es un primer paso para visibilizar al talento femenino y es por eso que esa es una de las actividades que se trabajan dentro del programa.

“Hay una parte de creer en una misma a través de la reflexión, de ejercicios de comunicación y de conversaciones con otras personas. Por eso en Laboratoria todo lo que hacemos lo hacemos en grupo, porque hay mucho valor en que ellas se sientan acompañadas por otras personas que están en el mismo barco”, sostiene.

Agrega que las mujeres más adaptables al cambio son quienes tendrán mejores oportunidades de salir adelante, por ello también motiva al desarrollo de habilidades blandas, como el pensamiento crítico, las habilidades de orden superior y las de gestión. “Una búsqueda de empleo bien hecha involucra muchas de estas habilidades”, resalta.

Mujeres enfrentan barreras para acceder al empleo

La desigualdad en el empleo no es una cuestión de falta de capacidad individual, sino un problema sistémico, puntualiza Gabriela Rocha. Comparte que en la región hay 48 millones de mujeres desempleadas y subempleadas que están en esa situación no por falta de ganas o ausencia de talento, sino por las estructuras sistémicas.

“Vivimos en un sistema que no facilita la entrada de esas mujeres para que puedan tener éxito. Se estima que son trillones de dólares de PIB que perdemos en Latinoamérica porque sólo 52% de las mujeres trabaja formalmente”, subraya.

Reconoce que, cuando una mujer busca reintegrarse al trabajo, el panorama es hostil pues herramientas como LinkedIn han facilitado la postulación con un clic, pero esto ha creado una saturación extrema donde se privilegian las redes de contacto cerradas y se excluye a quienes carecen de estas.

Este ciclo de rechazo constante genera un desgaste emocional que provoca que las mujeres desempleadas se estanquen por más de un año y enfrenten barreras económicas insuperables que les impiden invertir en capacitación sin la garantía de un empleo, pero es ahí donde la propuesta de Laboratoria se vuelve disruptiva.

Dice que, aunque existe paridad de género en la educación superior, esta desaparece en el mercado de trabajo pues las mujeres no sólo ganan menos, sino también son más propensas a ocupar puestos con mayor riesgo de ser automatizados, además, tienen problemas para reconocer y visibilizar su propio talento.

Reconoce que, aunque todo eso impacta en su motivación, se debe trabajar en la resiliencia, recordando que ellas no son el problema sino el sistema, pero aún con esas barreras, las redes de apoyo son clave para recuperar la confianza y alcanzar metas, uno de los planteamientos que impulsa el programa de Laboratoria, Activa tu Carrera.