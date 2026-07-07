Los mejores estados para trabajar para las mujeres en 2026

Baja California Sur encabeza la lista de los mejores estados para el trabajo femenino, contrasta con la zona sur del país, las cinco peores entidades para la participación laboral de las mujeres están en esa zona, según un estudio elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

En el estudio Estados con lupa de género 2026, el IMCO evaluó las condiciones que permiten que las mujeres se incorporen, permanezcan y se desarrollen en el mercado laboral, así como aquellos que enfrentan rezagos a través de 16 indicadores que se agruparon en tres pilares: entrada, permanencia y autonomía económica.

De 2025 a 2026, al menos 15 estados registraron avances, 12 retrocedieron y cinco se mantuvieron sin cambios. Aunque ninguna de las entidades alcanzó el máximo nivel de desempeño, casi la mitad ya tiene las condiciones necesarias para que las mujeres participen en el mercado laboral.

Noreste y centro concentran los mejores estados para trabajar para las mujeres

1. Baja California Sur

Se ha consolidado como la mejor entidad para el talento femenino, desplazándose al primer lugar del ranking general con 72.3 puntos. La entidad presume la mayor proporción de mujeres con independencia económica (82.9%) y el menor porcentaje de pobreza laboral (14.4%); además, es referencia en prestaciones laborales.

Pero eso no es todo, es también el primero y único estado que ofrece 84 días de permiso de paternidad a trabajadores estatales, una política de corresponsabilidad que iguala la licencia de maternidad.

2. Ciudad de México

Ocupa la segunda posición global con 69.5 puntos y es el referente nacional en la entrada al mercado laboral, es decir que las facilidades de acceso de las mujeres a la economía remunerada son mayores respecto de las demás entidades.

La ciudad capitalina también destaca por tener la población femenina más preparada, 63.4% tiene bachillerato o más estudios. Además, también es la entidad con la menor tasa de embarazo adolescente (10.2por ciento).

3. Nuevo León

Se mantiene en el tercer puesto (65.3 puntos), completando el podio de las entidades que mejor atraen y retienen el talento femenino, además, incrementó más que cualquier otro estado la formalización del emprendimiento femenino tras incrementar 4.5 puntos porcentuales la proporción.

Además, es el estado que le precede a la CDMX con la tasa a la baja de embarazo adolescente (11.1 por ciento). Pero eso no es todo, la entidad también ha apostado por instrumentos dedicados a las políticas de cuidados, como el Kit de Cuidados del Consejo Nuevo León.

4. Yucatán

Es la entidad con el mayor avance respecto a los datos obtenidos en 2025, el estado escaló cuatro posiciones hasta el cuarto lugar nacional con 63.8 puntos. De acuerdo con el estudio del IMCO, la razón de este avance es porque aumentó la proporción de mujeres con bachillerato y se redujo la desigualdad de género en el trabajo no remunerado.

“Destaca en seguridad para las mujeres al ocupar el primer lugar en seguridad en el transporte público y ubicarse entre las entidades con menor tasa de homicidios dolosos”, se lee en el documento.

No obstante, todavía registra una alta informalidad laboral entre las mujeres (62.7%), ubicándose en la posición 22 de 32 del indicador, sosteniendo retos en autonomía económica y emprendimiento formal, lo que subraya que las trayectorias profesionales de las mujeres aún enfrentan barreras estructurales.

5. Colima

Aunque en la posición general del ranking de Estados con lupa de género 2026 se ubica en la quinta posición, con 63.3 puntos, una vez que las mujeres entran a la economía remunerada y el reto se vuelve permanecer, Colima lidera en ese aspecto con 59.2 puntos.

Tras analizar la calidad del empleo, los delitos sexuales y la oferta de servicios de cuidado, la entidad sobresale por su infraestructura social. Por ejemplo, tiene la mayor cobertura de cuidados para la primera infancia (47.9%) y la mayor disponibilidad de unidades de cuidado para adultos mayores, 31.7 por cada 100 mil habitantes.

El top 10 de los mejores estados para trabajar para las mujeres en México lo completan Sonora en la sexta posición con 63.1 puntos, Aguascalientes en la séptima con 62.6, Jalisco en el octavo puesto con 62.4, Chihuahua en el lugar nueve con 62.1 y Coahuila en la décima, con 60.4 puntos.

Este es el ranking de los 10 mejores estados para el empleo femenino:

Baja California Sur Ciudad de México Nuevo León Yucatán Colima Sonora Aguascalientes Jalisco Chihuahua Coahuila

Las condiciones para el empleo femenino en los estados del país.GRÁFICO: IMCO

Los peores estados para trabajar en México

Ninguno de los estados alcanzó un nivel de desempeño “Muy alto”; sin embargo, Oaxaca se ubicó en el otro extremo: “Muy bajo”, al alcanzar un puntaje de apenas 25.8 puntos, de acuerdo con el IMCO, la razón es debido a las condiciones laborales que enfrentan las mujeres en la entidad.

“Es el estado con la mayor proporción de mujeres que trabaja en la informalidad (76.9%)”, señala el estudio que resalta, Oaxaca tiene altos niveles de pobreza laboral, baja proporción de emprendedoras formales y menos propietarias de vivienda.

Lo cierto es que este estado no es el único que enfrenta condiciones alarmantes para el empleo femenino, Veracruz le sigue con un puntaje de 32.7, Chiapas con 33. 7, Guerreo con 35.5 y Tabasco con 39.7 puntos.

“Las fortalezas de las entidades son distintas: mientras algunas sobresalen por facilitar el acceso de las mujeres al mercado laboral, otras generan mejores condiciones para su permanencia o para el desarrollo de su autonomía económica”, expone el IMCO.

El reporte refiere que el avance hacia la igualdad laboral es parcial y los retos para ampliar las oportunidades económicas de las mujeres difieren entre estados, por lo que el Instituto destaca, se requiere invertir en autonomía económica para garantizar condiciones que permitan a las mujeres generar, controlar y proteger su patrimonio.