Argentina en cuartos de final, otro episodio polémico del Mundial

Una nueva polémica estalló en la Copa del Mundo 2026: la victoria de Argentina sobre Egipto en octavos de final.

El torneo ha sido manchado por episodios como el maltrato a la selección de Irán, rechazo de visa a un árbitro, revocación de una tarjeta roja para Estados Unidos y, ahora, acusaciones directas sobre mantener a Lionel Messi en competencia por razones comerciales.

“Quieren que Argentina y Messi permanezcan en el Mundial por motivos de marketing. Si querían que Argentina ganara, ¿por qué invitaron a otros equipos a participar?”, declaró de manera enfurecida el seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, después de la derrota de su equipo por 2-3.

Egipto vencía 2-0 a Argentina hasta el minuto 78 en el Estadio Atlanta. La diferencia pudo ser incluso mayor, pero el árbitro, el francés Francois Letexier, anuló un gol de los africanos en el inicio del segundo tiempo tras juzgar una falta previa en el VAR.

Luego vinieron los goles de Christian Romero (79’), Lionel Messi (83’) y Enzo Fernández (90+3’). Este último —que fue el gol 3,000 en la historia de los Mundiales— provocó reclamos porque los egipcios argumentaban que, segundos antes, hubo falta a su favor en el área argentina.

“Este partido estuvo claramente amañado y el mundo entero fue testigo (…) No quiero andarme con rodeos, con palabras bonitas y selectivas, diciendo que fue mala suerte y demás. Hoy nos han tratado injustamente”, explotó Hassan.

Uno de sus jugadores, Mostafa Ziko, añadió: “Es una injusticia clara y evidente, (el árbitro) está desperdiciando el esfuerzo de un país entero (…) El torneo está claramente amañado desde el principio”.

Egipto vivió un Mundial histórico al superar la fase de grupos por primera vez y ganar, también de manera inédita, una serie de eliminación directa (contra Australia en dieciseisavos de final).

Estaba a menos de 15 minutos de engrosar su legado con la primera victoria de una selección africana sobre Argentina en nocauts, pero entonces vinieron las anotaciones sudamericanas. Ya en el primer tiempo, Messi había fallado un penal.

“No voy a seguir más, se los prometo, los partidos de este Mundial. Es mi lucha interna, mi objeción personal, mi propia manera de alzar la voz y de mantenerme firme. No voy a ver ni un solo partido más”, concluyó el seleccionador egipcio, que ya había generado cierta polémica por portar una bandera de Palestina y criticar la situación en Gaza después del triunfo sobre Australia.

La FIFA no emitió postura oficial a las declaraciones de Egipto de manera inmediata, pero se prevé que pueda haber sanciones.

Argentina ha recibido tres penales a favor en lo que va del Mundial 2026; dos fueron errados por Messi. En Qatar 2022, donde se quedó con el título, le señalaron cinco, récord para el torneo.

“Uno de nuestros mejores partidos”

Del lado de Argentina, el pase a cuartos de final se vivió entre sonrisas y lágrimas. Lionel Messi y su entrenador, Lionel Scaloni, quebraron en llanto tras la remontada.

“No puedo ni levantar la vista, lo siento. Estoy muy emocionado, ¡qué grupo de jugadores! Ya está, me tengo que ir”, expresó Scaloni en la primera entrevista después del partido.

Argentina busca ser la tercera selección en 96 años de historia en ganar dos Mundiales consecutivos. Las otras fueron Italia en 1934-1938 y Brasil en 1958-1962. La Albiceleste ya está a tres victorias de lograrlo en 2026.

“Estamos muy contentos por el partido que sacamos adelante. Fue uno de los mejores de los últimos años de la selección por cómo se dio todo, por la instancia que estamos y queremos agradecerle a la gente por alentarnos como lo hacen siempre”, describió el delantero Julián Álvarez.

Una vez más, el elegido como mejor jugador del partido fue Lionel Messi, quien retomó el liderato de goleo en solitario al llegar a ocho anotaciones, rompiendo el empate con Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega).

Esto mantiene a Messi en la cima de los máximos goleadores en la historia de la Copa del Mundo con 21 tantos y la oportunidad de seguir aumentando en cuartos de final contra Suiza o Colombia.

“Ya no hay muchas palabras para describir a Leo. La Copa del Mundo que está haciendo es impresionante y tratamos de ayudarlo, acompañarlo y disfrutar cada momento a su lado. Le agradecemos también por todo lo que hace por nosotros. Es una leyenda, el mejor jugador del mundo y de la historia”, remató Álvarez.

Argentina extendió su récord invicto en Copa del Mundo a 11 partidos. No pierde desde el inicio de la fase de grupos de 2022 (1-2) ante Arabia Saudita.