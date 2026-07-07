Wall Street cierra con pérdidas; acciones de chips lideraron los descensos

Los tres principales índices de Wall Street registraron pérdidas en la sesión de este martes. El mercado estadounidense resintió el descenso de los valores de chips, mientras los participantes se preparaban para recibir mañana las minutas de la reunión de la Reserva Federal.

El Promedio Industrial Dow Jones, que agrupa a 30 gigantes, retrocedió 0.25% a 52,925.15 unidades, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, perdió 0.45% a 7,503.85 unidades. El Nasdaq Composite tecnológico retrocedió 1.16% a 25,818.69 unidades.

En las pérdidas destacaron las acciones de fabricantes de chips, después de que en Corea, las acciones de Samsung bajaron 15% afectadas por un reporte sólido, pero que incumplió con lo esperado por el mercado. Los valores relacionados con la fabricación de chips cayeron.

Las acciones Micron (-4.71%) y Sandisk (-7.26%) registraron fueres caídas, lo que arrastró a la baja al índice de chips de semiconductores de Filadelfia (-4.65%). Los títulos del gigante Nvidia (+0.71%) llegaron a ceder más de 1.8%, aunque más tarde registraron una leve subida.

Los mercados también asimilaron noticias de ataques en la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que hizo subir los precios del petróleo e impulsó al sector energético. Las preocupaciones de inflación opacaron el optimismo por un mensaje de un funcionario de la Reserva Federal.

El presidente del banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo esta mañana en una entrevista que le preocupa un poco menos la inflación debido a la caída de los precios de la energía que se espera, la cual generaría una disminución en la presión general.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 terminaron la jornada con ganancias, con el de energía (+3.03%) a la cabeza. Las perdidas fueron lideradas por las compañías de tecnologías de la información (+1.62%) que llevaron los índices a la baja por su ponderación.

Los inversionistas esperan recibir mañana las minutas de la más reciente reunión de política de la Reserva Federal, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh. Los comentarios del Comité Federal de Mercado Abierto serán clave para la formación de expectativas de tasas.