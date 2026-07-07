Cifra de muertos en Venezuela por doble sismo sube a 3,685 personas

El potente doble sismo que golpeó Venezuela el 24 de junio deja al menos 3,685 muertos y casi 17,000 heridos, informó el gobierno venezolano.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 impactaron con fuerza el estado de La Guaira, considerado la zona cero del desastre con decenas de edificios colapsados y miles de personas sin hogar.

El anterior balance del lunes daba cuenta de 3,535 muertos y 16,740 heridos.