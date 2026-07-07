Buscan posicionar a la península de Yucatán como un hub logístico

Cancún, QRoo.- Con el objetivo de posicionar a la Península de Yucatán como una plataforma logística multimodal de clase mundial, Americas Alliance y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior, Innovación y Tecnología (Comce) organizarán del 28 de octubre al 1 de noviembre el foro internacional de negocios Americas Alliance en el hotel Paradisus de Playa del Carmen.

El evento busca aprovechar las ventajas competitivas de la región —conectividad aérea superior a la del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el AIFA, el Puerto de Progreso y su cercanía a Centroamérica a través de Belice— para consolidar a la Península como un hub logístico que facilite el comercio entre América, Europa, Asia y el Caribe.

Sergio León Cervantes, vicepresidente de Comce Sur, ya están confirmadas más de 50 empresas de 20 países, con la meta de reunir entre 170 y 200 empresas provenientes de aproximadamente 75 naciones.

Entre los países confirmados destacan India, Pakistán, China, Corea del Sur, Alemania, Italia, Francia, España, Reino Unido, Argentina, Colombia, Ecuador y Brasil, además de naciones de Centroamérica y el Caribe.

Durante los cinco días se llevarán a cabo reuniones uno a uno entre empresas de 8:00 a 17:00 horas, complementadas con actividades de networking, cócteles, cenas de bienvenida y degustaciones de gastronomía quintanarroense.

Visión estratégica

León Cervantes destacó la intención de desarrollar una plataforma logística regional con estándares internacionales:

“Debemos pensar en Singapur y en los Emiratos Árabes Unidos”. Recordó que Singapur maneja entre el 35% y 40% de los contenedores de Asia, mientras que los Emiratos convirtieron la logística en uno de los principales motores de su economía.

La Península de Yucatán cuenta con más de 100,000 cuartos hoteleros en Quintana Roo y cerca de 200,000 en el Caribe, lo que la posiciona como un potencial centro de distribución multimodal.

“Tenemos las condiciones para convertir a la Península de Yucatán en una plataforma de desarrollo logístico”, afirmó el directivo.

Oportunidades comerciales

Quintana Roo importa anualmente alrededor de 23,000 millones de dólares en bienes como alimentos, bebidas, textiles, calzado y materiales de construcción, de los cuales al menos el 60% proviene del extranjero, añadió el vicepresidente del Comce

La expectativa es que el foro permita a exportadores e importadores de la región establecer agendas directas con agentes logísticos y aduanales internacionales para optimizar cadenas de suministro, reducir costos y explorar nuevos mercados.