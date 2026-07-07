Caso Colosio: Ordenan liberar al presunto segundo tirador por falta de pruebas

Un Tribunal federal ordenó la liberación inmediata de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), al determinar que la Fiscalía General de la República (FGR) no acreditó su presunta participación en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y que la acción penal en su contra prescribió desde 2015.

La resolución fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, que revocó el auto de formal prisión dictado en noviembre de 2025 y decretó el sobreseimiento de la causa penal por el delito de homicidio simple intencional.

Tribunal concluye que la acción penal prescribió

Los magistrados resolvieron que la oportunidad de ejercer acción penal contra Sánchez Ortega quedó extinguida, a más tardar, el 23 de marzo de 2015, por lo que la reapertura de las investigaciones en 2022 y las consignaciones realizadas entre 2023 y 2025 ocurrieron cuando el plazo legal ya había vencido.

En consecuencia, ordenaron su inmediata libertad por esta causa penal, aunque precisaron que podría permanecer privado de la libertad únicamente si enfrenta otro proceso distinto.

FGR no acreditó la teoría del segundo tirador

De la misma manera, en la sentencia, el Tribunal concluyó que la FGR no presentó pruebas suficientes para demostrar que Jorge Antonio Sánchez Ortega actuó de manera coordinada con Mario Aburto Martínez durante el atentado ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana.

Los magistrados señalaron que las videograbaciones y los peritajes únicamente permiten establecer que se realizaron dos disparos desde distintos puntos, pero no acreditan la existencia de un acuerdo previo, una estrategia conjunta o que ambos involucrados conocieran anticipadamente la actuación del otro.

Asimismo, determinaron que la Fiscalía tampoco logró demostrar que el exagente conociera la ubicación del presunto segundo tirador, participara en la planeación del ataque o tuviera información sobre el dispositivo de seguridad del entonces candidato presidencial, por lo que descartaron las agravantes de premeditación y alevosía.

La investigación fue reactivada en 2025

La acusación contra Sánchez Ortega surgió tras la reactivación del caso impulsada por la FGR bajo la hipótesis de un presunto segundo tirador.

El exagente fue detenido nuevamente en noviembre de 2025 e ingresado al penal federal del Altiplano, luego de que un juez federal librara una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado en calidad de coautor.

Entre los elementos presentados por la Fiscalía figuraban el testimonio de una excompañera de trabajo de Mario Aburto y una chamarra con rastros de plomo; sin embargo, el Tribunal concluyó que esas pruebas resultaban insuficientes para sostener la acusación.

Mario Aburto mantiene firme su condena

Pese a la resolución, Mario Aburto Martínez continúa siendo el único sentenciado por el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y mantiene vigente su condena de 45 años de prisión como autor material del homicidio.

Con este fallo, la FGR queda impedida para continuar con la acción penal contra Jorge Antonio Sánchez Ortega en este expediente. La única vía para intentar revertir la resolución sería mediante un juicio de amparo promovido por las víctimas legalmente reconocidas.