Conflicto intrasindical afecta operaciones y plantilla laboral de Delta Staffing

Debido a una disputa interna en la Liga Sindical Obrero Mexicana (LSOM), las operaciones y la estabilidad laboral de la empresa Delta Staffing han comenzado a sufrir impactos directos. Esta pugna ha traído como consecuencia una disminución en los pedidos y la carga de trabajo proveniente de Estados Unidos y Canadá, una situación que constituye "indudablemente un riesgo".

Así lo dio a conocer el representante legal de la empresa Jorge Sales Boyoli tras destacar que la pugna legal y administrativa escaló luego de que una de las secciones del sindicato solicitara formalmente que las cuotas sindicales de los trabajadores fueran depositadas en cuentas personales, una petición que carece de sustento legal en los marcos de la representación colectiva.

A las tensiones por el control de los recursos se suma una disputa por el liderazgo de la organización gremial, ya que la sección sindical disidente busca desconocer al actual secretario general, quien cuenta con la constancia de representatividad formal ante las autoridades laborales. Como parte de esta confrontación interna, dicha facción ha impulsado paros de labores que no cuentan con el respaldo de las vías legales.

Al respecto, Jorge Sales Boyoli, representante legal de Delta Staffing, consideró que la situación responde a dinámicas ajenas a la productividad de la compañía. "La esencia es que estamos en medio de un pleito entre dos facciones del sindicato”, señaló.

Sales Boyoli detalló que también hubo una suspensión de actividades promovida por la facción inconforme, “todas estas acciones se ejecutaron al margen de los procedimientos normativos. Las personas trabajadoras simplemente se negaron a realizar sus actividades dentro de la empresa. Fue desobediencia al trabajo contratado, ya que no se desarrolló ni se convocó a ninguna asamblea. Se levantó un acta ante notario donde se les pidió el acta de asamblea que no exhibieron y, además, se les invitó a que se regresaran a trabajar", explicó.

En medio de este escenario, dijo que la postura corporativa es siempre estar alineada al cumplimiento del marco normativo vigente, sin intervenir en las decisiones de organización de los trabajadores.

"La empresa está operando conforme a la ley. Está respetando el derecho de las personas y la libertad sindical. Al día de hoy las delegadas siguen trabajando ahí, pero estamos en medio de una lucha que le está pasando factura a la productividad de la compañía", matizó el asesor corporativo.

Ante esto, la representación legal de la empresa hizo un llamado para que las diferencias internas de la organización gremial se resuelvan por los canales institucionales adecuados, sin que esto vulnere la fuente de empleo ni los contratos comerciales que sostienen la actividad de la firma.

"La empresa vive de los envíos que le hacen los clientes de Estados Unidos y Canadá, que al ver este pleito intrasindical, están dejando de mandar trabajo y estamos poniendo en riesgo el trabajo de mil familias", concluyó Sales Boyoli.

Por su parte, la Liga Sindical Mexicana mantiene en curso el proceso para llevar a cabo la revisión salarial y del contrato colectivo de trabajo, cuyo emplazamiento a huelga está previsto para el mes de agosto. Sin embargo, la organización gremial tendrá que resolver la disputa por su representación interna antes de concretar las negociaciones formales con la empresa.