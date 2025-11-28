La mitad del país no tiene condiciones adecuadas para incorporar a más mujeres al mercado laboral

La mitad del país prácticamente carece de condiciones para el desarrollo laboral de las mujeres que lo habitan pues 15 estados de México registraron un bajo y muy bajo desempeño al medir el contexto para que ellas entren, permanezcan en el mercado laboral y cuenten con autonomía económica, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“La participación económica de las mujeres es un motor para el crecimiento y la competitividad de México. Sin embargo, su inclusión en el mercado laboral sigue limitada por las características del entorno en el que viven”, explica el IMCO en la investigación Estados #ConLupaDeGénero en su edición 2025.

Quince de 32 estados del país registran un bajo desempeño pues 16.9 millones de mujeres que los habitan están fuera del mercado laboral, arrojan los resultados de la cuarta edición de este reporte. En total, 29 millones de mujeres están fuera de la economía remunerada.

Aunque el estar fuera no implica que no generen valor, pues en su mayoría las labores domésticas y de cuidados no pagados recaen en las mujeres. Estas labores tienen un valor económico que en conjunto equivalen a 23.9% del PIB de la economía, de acuerdo con datos de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares en México del Inegi. En su valor monetario, las mujeres aportan 82,339 pesos anuales en promedio.

La escala de medición de desempeño de los estados sobre las condiciones laborales para las mujeres va de 0 a 100, donde 0 el es nivel más bajo y 100 el más alto. Ningún estado llega ni al 70.

Así, la Ciudad de México es la entidad con el mejor desempeño con un puntaje de 68.9, mientras que en el fondo de la lista se ubica Oaxaca por segundo año al hilo con 26.1 puntos.

La capital del país se ubica a la cabeza en ser un espacio con mayores oportunidades de acceso al mercado laboral para la mujeres pues 62.4% cuenta con al menos educación media superior y registra menor desigualdad de género en el trabajo no remunerado (47.9%).

Sin embargo, la inseguridad de la CDMX inhibe la participación de las mujeres ya que 25.2% dejó de usar transporte público por temor a ser víctimas de algún delito y se ubica en la posición 26 en la tasa de carpetas de investigación de delitos sexuales.

“Estos factores limitan la incorporación de mujeres en el mercado laboral”, advierte el IMCO.

Mientras que las mujeres en Oaxaca, si bien tienen menos temor de usar el transporte público, el 78.5% de ellas se emplea en trabajos informales, lo que resta acceso a seguridad social.

Las barreras que enfrentan las mujeres, principalmente en esos 15 estados para entrar al mercado laboral, van más allá de su entorno personal, también es el contexto el que limita sus oportunidades. El acceso a educación, entornos de violencia y la inequidad en los trabajos de cuidados son parte de los frenos para que se incorporen a la economía remunerada, destaca el IMCO.

“Las mujeres destinan 58.5% más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, una desigualdad que se acentúa en Chiapas (66.2%) y Puebla (68.0%)”, de acuerdo con la medición del IMCO.

En cuanto el indicador de entrada, Chiapas es el estado con peor desempeño sobre el acceso de las mujeres al mercado de trabajo. A la cabeza, la Ciudad de México ofrece mejores condiciones. Si los estados incluyeran a más mujeres al trabajo, su Producto Interno Bruto (PIB) aumentaría 4.9%, de acuerdo con cálculos del IMCO.

Mujeres enfrentan barreras para permanecer en un empleo

Una vez que una mujer entra al mercado laboral, se enfrenta al reto de permanecer en él pues, nuevamente, enfrentan condiciones que las llevan a pausar su actividad de manera prácticamente involuntaria.

Entre las barreras que dificultan su permanencia en el trabajo es el emplearse en la informalidad, lo que deteriora la calidad de empleo a la que acceden. La tasa de informalidad laboral fue más alta para las mujeres (55.9%) que para los hombres (55%) en el tercer trimestre del año, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi publicada esta semana.

Además, las brechas salariales persisten en el mercado laboral. En promedio las mujeres ganan 13% menos que los hombres. Y otro factor que juega en contra, es el trabajo de cuidados que las mujeres realizan, pues las coloca en la disyuntiva de abandonar su empleo para cuidar a un familiar, incluidos los propios hijos.

Y el tercer factor que hace de esos 15 estados el tener el peor desempeño en cuanto a inclusión laboral de las mujeres es que encuentran obstáculos para que ellas logren autonomía económica.

“La falta de ingresos propios limita la autonomía. En Veracruz, 38% de las mujeres no percibe ingresos directos, frente a 17% en Baja California Sur”, según las cifras del IMCO.

Mientras que a la hora de emprender, las mujeres lo hacen de manera informal. Guerrero (7%) y Oaxaca (5%) tienen el menor desempeño en cuanto a emprendimientos formales.

Las propuestas del IMCO para revertir esas condiciones que evitan la participación de las mujeres en el trabajo incluyen el contar con sistemas estatales de cuidados, lo que les da tiempo para dedicarlo al empleo y con ello su autonomía económica.

También, para aquellas que son madres, el impulsar la corresponsabilidad en los cuidados con permisos de paternidad ampliados, más allá de los cinco días que marca la ley federal.

En cuanto al emprendimiento, formalizar los negocios encabezados por mujeres y el acceso a créditos.

Estados con el peor desempeño para incluir a las mujeres en el trabajo

Al considerar la entrada, permanencia y autonomía económica de las mujeres, 15 estados del país tuvieron el peor desempeño para garantizar condiciones en sus entornos que permitan aumentar y fomentar la participación laboral de las mujeres.

Los estados con peor desempeño son: