Argentina construirá un nuevo reactor nuclear al norte de Buenos Aires

Argentina anunció la construcción de un nuevo reactor nuclear en Buenos Aires con 1,200 millones de dólares de inversión privada, en momentos en que la Comisión Nacional de Energía Atómica enfrenta un conflicto gremial por despidos denunciados por sus trabajadores.

La empresa de capitales estadounidenses y argentinos Meitner Energy "invertirá 1,200 millones de dólares en la construcción de un reactor modular nuclear de 300 megavatios en el predio de Atucha", al norte de Buenos Aires, dijo el vocero presidencial Adrián Ravier en conferencia de prensa.

Se trata del "primer reactor nuclear financiado 100% con capitales privados", agregó el vocero del presidente Javier Milei sobre el proyecto que, estimó, creará 2,000 puestos de trabajo.

El presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Martín Porro, desvinculó hace una semana a 61 trabajadores que "desempeñaban funciones mayoritariamente administrativas", decisión que desató desde entonces protestas frente a la sede de la institución.

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) asegura que unos 100 de los cerca de 3,000 trabajadores de la CNEA fueron despedidos y dos gerentes renunciaron en la última semana.

El conflicto responde al severo ajuste impulsado por el presidente Javier Milei en casi todas las áreas del gobierno, incluido el sector nuclear. Desde que asumió en diciembre de 2023, el presupuesto de la CNEA se ha reducido en un 58%, según un cálculo del medio Chequeado en base a datos oficiales.

Argentina cuenta con tres centrales nucleares en operación: Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan alrededor del 8% de la generación eléctrica de la nación.

Es uno de los tres países latinoamericanos, junto a Brasil y México, con esa tecnología.