Cuartos de final del Mundial 2026: Fechas, horarios y dónde ver EN VIVO los partidos

La Copa del Mundo 2026 se alista ya para arrancar este jueves su fase de cuartos de final luego de que ocho selecciones ya lograron conseguir su boleto, cada vez más cerca del preciado trofeo de FIFA.

Esta ronda se realizará del 9 al 11 de julio en estadios de territorio estadounidense, para definir a los semifinalistas del torneo internacional.

Te compartimos cómo quedaron los cruces, fechas, horarios (tiempo del centro de México) y sedes de los partidos que se realizarán en la fase de cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs. Marruecos

Jueves 9 de julio a las 2:00 pm, en el Estadio Boston

¿Dónde verlo en vivo en México?: Señal de Azteca 7, el sitio y App de TV Azteca Deportes, Canal 5, TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

España vs. Bélgica

Viernes 10 de julio a la 1:00 pm, en el Estadio Los Angeles

¿Dónde verlo en vivo en México?: por streaming en ViX Premium (Mundial).

Noruega vs. Inglaterra

Sábado 11 de julio a las 3:00 pm, en Estadio Miami

¿Dónde verlo en vivo en México?: por Canal 5, El Nueve TUDN y por streaming en ViX Premium (Mundial).

Argentina vs. Suiza

Sábado 11 de julio a las 7:00 pm, en Estadio Kansas City.

¿Dónde verlo en vivo en México?: por streaming en ViX Premium (Mundial).

¿Cuándo se jugarán las semifinales del Mundial 2026?

Las esperadas semifinales de la justa mundialista se realizarán el 14 y 15 de julio, en los estadios de Dallas, en Arlington, Texas y de Atlanta, en Georgia, respectivamente.

¿Qué sigue en el Mundial 2026? Fechas clave:

El partido por el tercer lugar será el 18 de julio y la gran final de la Copa del Mundo 2026 está programada para el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium en Nueva Jersey.