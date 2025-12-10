Desde la Ley Silla hasta la Jornada de 40 horas: Los temas laborales que marcaron el 2025

La agenda laboral en 2025 estuvo activa. Este año entraron en vigor nuevos derechos laborales y tomó forma uno de los cambios más importantes en el mundo del trabajo en México de los últimos años: la reducción de la jornada laboral.

La Ley Silla, la regulación del trabajo en plataformas digitales, el incremento al salario mínimo y la reducción de la jornada laboral a 40 horas fueron los cambios en legislación laboral y política pública que definieron la agenda del mundo del trabajo este año.

En el caso de la reforma de plataformas digitales y la Ley Silla, si bien fueron modificaciones aprobadas el año pasado, ambas entraron en vigor hasta mediados del 2025. En ese sentido, su implementación fue este año.

Estos fueron los temas laborales que marcaron el 2025:

Ley Silla

En junio de este año entró en vigor la Ley Silla y con ello, México reconoció el derecho al descanso durante la jornada laboral. A partir de ese momento, comenzaron a ser exigibles las pausas en un asiento con respaldo.

Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), además de incorporar la obligación de los empleadores de otorgar sillas para el reposo, prohíbe a las empresas que sus trabajadores permanezcan la totalidad de su jornada en bipedestación; es decir, de pie.

Si bien se trata de una nueva regulación en México, países como Chile y Argentina cuentan con protección en la materia desde el siglo pasado.

La Ley Silla a partir de su entrada en vigor otorgó un plazo de 180 días, el cual vence este 14 de diciembre, para que las empresas adecuen su normativa interna a la nueva disposición, ya que la reforma establece que las pausas para el descanso se regularán a través de los reglamentos internos de trabajo.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ha indicado que la regulación es aplicable a todos los trabajadores sin importar la industria en la que laboren. En ese sentido, la naturaleza del trabajo sólo es un criterio para determinar si la persona puede prestar sus servicios sentada o se le debe proveer el asiento en un punto cercano a su lugar de trabajo o en un área específica que la empresa destine para este fin.

Reforma de plataformas digitales

La reforma de plataformas digitales también entró en vigor en junio de este año, esta modificación a la LFT incorporó un nuevo capítulo en la legislación para regular el trabajo por aplicación, con un criterio basado en salario mínimo para el acceso pleno a seguridad social, una protección universal contra accidente sin importar el nivel de ingreso y flexibilidad para elegir las horas y las apps en las que se presta servicio, fueron los principales elementos que se incorporaron al modelo de trabajo.

¿Cómo funciona? Los repartidores y conductores de apps que generen un ingreso neto igual o superior a un salario mínimo general tienen acceso pleno a la cobertura del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero todos están protegidos contra accidentes de trabajo independientemente de la rentabilidad generada.

En julio, el IMSS inició con la prueba piloto obligatoria para la incorporación de trabajadores de plataformas digitales, este ejercicio —que concluye en diciembre— permitirá hacer las propuestas de modificación a la legislación de seguridad social para crear un régimen adecuado a la realidad del modelo de trabajo.

La reforma también incluyó la obligación de tener un contrato de trabajo y una política de gestión algorítmica que permita a los trabajadores entender el funcionamiento del algoritmo en la aplicación y qué criterios valora para la asignación de tareas.

Salario mínimo en restaurantes

En abril la Cámara de Diputados avaló una reforma a la Ley Federal del Trabajo para garantizar el salario mínimo en la industria de servicios (hoteles, restaurantes, bares, empresas deportivas, de entretenimiento, estaciones de servicio de combustible), y blindar las propinas de los trabajadores para que reciban ese ingreso de manera íntegra.

Además, el proyecto busca que los trabajadores sean los que definan la forma de repartir las propinas.

Aunque el dictamen no se ha discutido en el Senado, la modificación sacudió a la industria de servicio en su momento y generó una serie de discusiones tanto con puntos a favor como en contra.

Reducción de jornada laboral

En 2025 el tema de reducción de la jornada laboral a 40 horas fue uno de los ejes en la agenda de trabajo. Este año, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), además de realizar más de 40 espacios de diálogo, presentó el proyecto de reforma para disminuir el límite de tiempo de trabajo.

Aunque es probable que la discusión legislativa se postergue hasta febrero del siguiente año, cuando inicia el nuevo periodo ordinario de sesiones, ya se tienen más detalles sobre la propuesta que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum.

La iniciativa enviada al Senado plantea una reducción gradual de la jornada laboral para establecer un límite de 40 horas de trabajo semanal en 2030, con una disminución de dos horas por año a partir del 1 de enero del 2027.

También amplía el tiempo extraordinario permitido de 9 a 12 horas por semana y un tope de 4 horas semanales a las horas triple, se añade una medida de protección al salario para evitar disminuciones de remuneración, se incorpora la prohibición de que los menores de edad laboren horas extra y se puntualiza que la distribución del tiempo de trabajo puede ser de común acuerdo entre empleadores y trabajadores, siempre que no se excedan los máximos establecidos.

Además, se propone sumar como obligación patronal contar con un registro electrónico, una medida que busca tener un mayor control en la jornada laboral y contempla la posibilidad de que la autoridad conozca la información cuando así lo requiera.

Incremento al salario mínimo

Para el 2026 el salario mínimo general tendrá un ajuste de 13% y pasará de 278.80 a 315.04 pesos por jornada diaria. El aumento fue un consenso unánime entre el sector patronal, sindical y el gobierno.

De esta manera, el siguiente año el salario mínimo alcanzará un valor mensual de 9,582.47 pesos. La meta del gobierno actual, es que para el 2030 la referencia salarial alcance para 2.5 canastas básicas, lo que implica ajustes de alrededor del 12% cada año.

En el caso de la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), la referencia pasará de 419.88 a 440.87 pesos por jornada diaria luego de un ajuste de 5 por ciento.

En ese sentido, el salario mínimo en la zona fronteriza, integrada por 46 municipios, será de 13,409.80 pesos mensuales en 2026. Esta es la segunda vez que la remuneración de esta región tiene un incremento por debajo del mínimo general, en esta ocasión, la decisión se debe a que la referencia ya rebasó el objetivo y se encuentra en 2.8 canastas básicas.

Violencia laboral e inspecciones en igualdad salarial

En el último tramo del año se posicionaron dos temas más a la agenda laboral, las reformas en inspecciones en igualdad salarial y en violencia en el trabajo, dos cambios que podrían ver la luz en 2026.

El 25 de noviembre, el Senado aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal del Trabajo para incorporar la obligación de la STPS de realizar inspecciones enfocadas en igualdad salarial de género.

El objetivo de este cambio, el cual ya está en la cancha de la Cámara de Diputados, es prevenir las brechas salariales por razón de género. La reforma busca reforzar el compromiso que asumió el Estado en su erradicación con las modificaciones a la Constitución y a la LFT en 2024.

Por otra parte, la reforma de violencia laboral avanzó en comisiones de la Cámara Alta en diciembre y el dictamen está listo para discutirse en el pleno. El proyecto plantea reconocer en la Ley Federal del Trabajo nuevas modalidades de violencia, tales como el acoso laboral, el ciberacoso y la discriminación. Además de obligar a los empleadores a prevenir estos comportamientos, impone la responsabilidad de reparar el daño.