5 claves del proyecto para la jornada de 40 horas en México que impulsa Claudia Sheinbaum

La reforma de jornada laboral está lista para ser enviada al Congreso de la Unión. El gobierno, el sector empresarial y los sindicatos alcanzaron un consenso para reducir a 40 horas la semana de trabajo, el cambio será gradual, con protección a los salarios y otras medidas que acompañarán el proceso.

“La reducción de la jornada produce aumentos en la productividad, fortalece la cohesión social en los países donde es instrumentada, al igual que produce múltiples beneficios en la salud de las y los trabajadores”, afirmó Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México 13.4 millones de personas tienen una jornada laboral superior a las 40 horas por semana. “Con la reducción de la jornada laboral, este universo de personas trabajadoras se verán beneficiadas y dispondrán de un mayor tiempo para dedicarlo a lo que mejor consideren”, dijo el secretario del Trabajo.

Estas son las claves de la reforma que impulsará el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum:

1. Reforma constitucional y a la LFT

La propuesta elaborada por la STPS contempla una reforma a la Constitución y a la Ley Federal del Trabajo para establecer en ambos ordenamientos el límite de 40 horas por semana. La legislación secundaria tendrá las medidas que acompañarán el cambio.

2. Protección al salario

La reforma no implicará una reducción del salario; es decir, a las personas que sean beneficiadas por una jornada más corta, no se les podrá disminuir su remuneración. Esto es parte de la Recomendación 116 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

3. Gradualidad: 2 horas por año

El proyecto plantea una reducción gradual, otorgando un plazo de poco más de un año para que las empresas adecuen sus procesos para la primera etapa. Este es el calendario propuesto:

2026. Entrada en vigor

2027. Reducción a 46 horas

2028. Reducción a 44 horas

2029. Reducción a 42 horas

2030. Reducción a 40 horas.

La entrada en vigor de la reforma se contempla para el 1 de mayo del 2026, y el 1 de enero del 2027 se haría efectiva la primera disminución de dos horas.

4. Ampliación del tiempo extraordinario

La iniciativa buscará que el límite de tiempo extraordinario se amplíe tres horas; es decir, que pase de 9 a 12 horas extras permitidas por semana.

En ese tenor, Marath Bolaños aclaró que “el tiempo de trabajo podrá prolongarse de manera extraordinaria, siempre y cuando el trabajador de manera voluntaria acceda a ello, el trabajar horas extras siempre será una decisión de las y los trabajadores como lo ha sido a la fecha”.

5. Registros electrónicos

El proyecto propone la incorporar en las obligaciones de los empleadores de contar con un registro electrónico de las horas ordinarias y extraordinarias.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitirá las disposiciones que regularán estos registros electrónicos.