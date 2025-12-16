Empresas estarán obligadas a capacitar a su personal en prevención de violencia contra las mujeres

La capacitación para prevenir la violencia contra las mujeres podría ser una nueva obligación para los empleadores en 2026, y es que, como parte de un paquete de reformas aprobado por el Senado de la República, se incluye un ajuste a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para promover entornos libres de agresiones.

Hasta ahora, la LFT contempla en su artículo 153-A y 153-B que la capacitación es una obligación que los patrones deben cumplir en favor de las personas trabajadoras para prepararlas y puedan ocupar vacantes disponibles o puestos de nueva creación.

Incluso en el caso de la capacitación inicial, se detalla que el objetivo es preparar a las personas para un puesto, pero de forma general, los entrenamientos tienen como fin elevar el nivel de vida, competencias laborales y productividad de los trabajadores al ofrecer conocimientos o habilidades que requiere la actividad para la cual se contrató.

En esa línea, por ahora se establece una formación enfocada sólo en el desarrollo profesional, pero con el dictamen avalado por el Senado este mes y enviado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, la LFT podría obligar a que los empleadores capaciten a todo el personal para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres, promoviendo entornos laborales libres de discriminación y violencia.

Capacitación para prevenir violencia contra las mujeres

En México casi siete de cada 10 mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), lo cual demuestra el índice de agresiones es elevado y ocurre en cualquier espacio, incluso en el hogar y el trabajo.

En el caso de este último, la Radiografía: Mujeres en el Trabajo de Buk destaca que las microagresiones en el trabajo son más frecuentes en contra de las trabajadoras que hacia sus pares hombres, ya que suelen ser interrumpidas constantemente y son cuestionadas sobre su criterio solo por su género, lo cual implica una desventaja que, dicho de otra forma, es discriminación.

“Aunque puedan pasar desapercibidas, las mujeres reciben microagresiones día a día en sus trabajos”, se lee en el informe que expone, el mansplaining es la forma más común de violencia en el trabajo, y aplica cuando un colega o jefe hombre le explica a una trabajadora sobre cosas que ella ya sabe.

Es por ello que no sorprende que siete de cada 10 sean interrumpidas de manera frecuente cuando están en una reunión y sean cuestionadas sobre sus ideas; de hecho, al menos un 54% ha sentido que el solo hecho de ser mujer le ha impedido avanzar profesionalmente.

Pero eso no es todo. El estudio de Buk también muestra que 44% de las mujeres se enfrenta a comparaciones donde se dice o insinúa que no están calificadas para el trabajo, e incluso cuatro de cada 10 no son reconocidas pues el crédito de su trabajo o ideas se le dan a alguien más, el mismo número son señaladas no por su talento o capacidades reales, sino por aspectos de su apariencia física.

El problema de todo esto es que las microagresiones disminuyen su percepción y sentimiento de seguridad y en consecuencia también sus oportunidades de crecimiento e incluso permanencia laboral, ya que se suman otros tipos de discriminación y violencias como la brecha salarial, el acoso y hostigamiento sexual.

México se encamina a erradicar la violencia contra las mujeres

Ante el panorama que enfrentan las trabajadoras, el Senado busca garantizar espacios libres de violencia reforzando las leyes existentes que dignifiquen a las personas y generen entornos libres de agresiones y en respeto pleno a los derechos humanos.

Si bien la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ya ofrece un Modelo de Protocolo para prevenir, atender y erradicar la violencia laboral y entendiendo que no basta cambiar las leyes, sino educar a la sociedad, la propuesta de reforma laboral es clave para crear entornos más seguros y dignos.

Obligar a los empleadores a brindar capacitación que ayude a eliminar la violencia en el trabajo y abone en la sensibilización del personal sobre temas de discriminación y agresiones es una necesidad que se alinea a otras regulaciones en la materia. Esta nueva disposición para los empleadores entrará en vigor al día siguiente de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el trámite final para que la obligación sea exigible.