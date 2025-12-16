IZA Business Centers celebra su reapertura de IZA Reforma 180 con renovación integral y visión colaborativa

IZA Business Centers, líder en soluciones de espacios laborales, cerró su Opening Season 2025 con la reapertura de su emblemático centro IZA Reforma 180 tras una renovación integral.

Durante el evento, realizado el 3 de diciembre, la compañía presentó un centro de negocios totalmente transformado y diseñado bajo un enfoque contemporáneo que privilegia la colaboración y la flexibilidad. Las nuevas instalaciones incorporan espacios abiertos y zonas de coworking, alineándose con la creciente demanda de entornos laborales dinámicos que fomenten la creatividad, la innovación y la sinergia profesional.

“Nos entusiasma cerrar el año con una reapertura más. Agradezco profundamente al staff de Reforma 180 y a todo mi equipo, ha sido un año lleno de desafíos, sí, pero también un periodo en el que hemos demostrado, una y otra vez, de qué estamos hechos”, señaló Mónica Sansores, directora ejecutiva de IZA Business Centers.

La reapertura también fue el escenario perfecto para dar la bienvenida a la temporada decembrina. Los asistentes disfrutaron de un ambiente festivo y cálido que fortaleció los lazos dentro de la comunidad IZA.

La celebración en Reforma 180 se convierte en el broche de oro de una intensa temporada de aperturas y renovaciones para IZA Business Centers.

En los últimos meses, la compañía ha reafirmado su liderazgo nacional con hitos relevantes, entre ellos: reaperturas en la Ciudad de México, la inauguración de IZA Cancún y la habilitación de un nuevo piso en Urban Center, al sur de Guadalajara.

Este dinamismo refleja el compromiso de la compañía por innovar y ampliar su red de centros de negocios de alta calidad, consolidando su posición como un socio estratégico de las empresas que buscan soluciones de trabajo flexibles y de nivel premium en México.