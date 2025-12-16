BMV cae por segundo día tras marcar máximo histórico; GAP y OMA lideran las pérdidas

Las bolsas de valores de México operan con fuertes pérdidas la mañana de este martes. Los índices bursátiles locales retroceden, en línea con sus pares de Wall Street, bajando por segundo día consecutivo luego de haber tocado máximos históricos ayer.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cae 1.14% a 63,589.79 puntos, mientras que el FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), cede 1.21% a 1,259.76.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores operan con pérdidas. Encabezan las caídas de las aeroportuarias GAP y OMA, con 3.06% a 443.48 pesos y 2.76% a 235.62, seguidas por la gigante minorista Walmex, con 2.72% a 57.30 pesos.

"Si bien los indicadores técnicos del índice S&P/BMV IPC continúan mostrando señales positivas, observamos un techo relevante en torno a 65,000 unidades, después de un avance cercano a 30% en lo que va del año", dijeron analistas de CopKapital en una nota.