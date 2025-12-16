ThyssenKrupp reinstala líderes sindicales tras activación del Mecanismo Laboral en San Luis Potosí

Para dar cumplimiento del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, la empresa ThyssenKrupp se vio obligada a reinstalar este lunes 15 de diciembre a dos representantes sindicales que habían sido despedidos de manera irregular en su planta de San Luis Potosí.

Verónica Isabel Martínez y Rogelio Villanueva, miembros de la Liga Sindical Obrera Mexicana, reingresaron a sus puestos después de ser cesados el pasado 2 de septiembre.

La decisión de la empresa obedece a una medida de reparación derivada de la queja interpuesta ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, un instrumento clave del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Este mecanismo obliga a una rápida investigación por parte de los gobiernos involucrados, demostrando ser una vía legal expedita para abordar casos de represión antisindical.

El caso de ThyssenKrupp es emblemático. Pese a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2019, destinada a garantizar los derechos laborales fundamentales en México, el episodio confirma que persisten las prácticas que contravienen la ley. La Liga Sindical Obrera Mexicana ha señalado que la resistencia de los trabajadores —quienes rechazaron ofertas económicas para terminar su relación laboral— fue crucial para alcanzar la reinstalación y consolidar el ejercicio de sus derechos.

La reparación de los derechos vulnerados no solo implica la reinstalación, sino también el compromiso de garantizar facilidades a los representantes de la Liga para el desarrollo de sus actividades sindicales, explicó Francisco Retama, representante de la Liga.

Asimismo, dijo que el siguiente paso en la planta de San Luis Potosí será buscar la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo a través de un sindicato independiente.