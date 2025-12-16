Wall Street cae tras conocer la mayor tasa de desempleo en EU de los últimos cuatro años

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana del martes. Los promedios caen en un mercado que asimila cifras del mercado laboral y las ventas minoristas de Estados Unidos, con una tasa de desempleo que alcanzó su mayor nivel en cuatro año.

El índice líder Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, baja un ligero 0.03% hasta 46,170.30 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, cae 0.14%, hasta 6,806.47 puntos. El Nasdaq Composite cae 0.17% a 23,002.11 puntos.

Las ventas minoristas en Estados Unidos mostraron estabilidad en octubre, mientras que el gasto de los consumidores siguió fuerte al inicio del cuarto trimestre pese a la inflación, que ha obligado a reducir gastos. Los analistas esperaban un avance de 0.1 por ciento.

El crecimiento del empleo estadounidense repuntó en noviembre, después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre debido a los recortes en el gasto público, pero la tasa de desempleo fue de 4.6% afectada por el debilitamiento en el mercado laboral.

Nueve de los 11 sectores principales del índice S&P 500 operan con caídas. Las compañías de energía encabezan los descensos (-2.17%), seguidas por cuidado de la salud (-0.98%). Dentro del Dow Jones, Merck&Co (-2.40%) e IBM (-2.10%) lideran los retrocesos.