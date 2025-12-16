Jüsto dice adiós a México: Las razones detrás del cierre de la startup de supermercado digital

Jüsto, la startup mexicana de supermercado en línea que creció durante la pandemia, anunció el cierre de sus operaciones en México por problemas financieros y estratégicos, de acuerdo con información publicada en su sitio web.

El modelo de Jüsto se diferenciaba por eliminar intermediarios y ofrecer productos de calidad. Esto brindó una experiencia al cliente diferente para comprar artículos de supermercado, ya que era moderno y en línea.

Sin embargo, luego de su fundación en 2019, la empresa dejará de operar. En un comunicado publicado en su sitio oficial, la empresa señaló

Hemos tomado la difícil decisión de discontinuar las operaciones de Jüsto. Esta decisión refleja una combinación de factores financieros, operativos y estratégicos. Estamos profundamente agradecidos por la lealtad y el apoyo de nuestros clientes a lo largo de los años”.

Origen y expansión de Jüsto

La idea de crear un supermercado totalmente digital surgió durante un desayuno, en el que Ricardo Weder, fundador de Jüsto, explicó su idea de negocio con su equipo. La finalidad era diferenciarse de las grandes cadenas de supermercado y las aplicaciones que también estaban apostando por el consumo en línea.

Por ello, en 2019 se fundó Jüsto, el cual, a unos meses de haber iniciado operaciones, levantó una ronda semilla de 10 millones de dólares. Mientras que, en junio de 2020, levantó una ronda de inversión de 12 millones y en octubre de ese mismo año, obtuvo cinco millones más.

La pandemia impulsó el modelo de negocio y fue clave para obtener inversiones y crecer exponencialmente en el país. Aunado a que Ricardo Weder buscaba que pocas manos intervinieran durante el proceso de compra y así, se evitarían los intermediarios.

El éxito de la startup provocó que iniciara operaciones en Brasil y Perú, así como alianzas con Amazon y Uber.

¿Quién es Ricardo Weder?

Ricardo Weder estudió ingeniería industrial en el Tecnológico de Monterrey, cuenta con una certificación del programa de Innovación y crecimiento de Endeavor en la Universidad de Stanford.

Al estar adentrado en el mundo de las startups y las ideas innovadoras, colaboró con Juan de Antonio, CEO de Cabify. En este contexto, Ricardo Weder se convirtió en director general para México y después para Latinoamérica.

Después de estar casi cuatro años en Cabify, decidió que era momento de emprender y adentrarse al mercado en México con una idea innovadora. Fue así cuando notó que había una necesidad para agilizar las compras de supermercado y con ello, fundó Jüsto.

Ricardo Weder también es un ángel inversor de más de 30 startups e inversor de cinco unicornios.

La popularidad de Jüsto coincidió con el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia; sin embargo, con el regreso a las actividades presenciales, el supermercado en línea pasó de ser una necesidad a una alternativa, por lo que provocó problemas en el modelo de negocio.