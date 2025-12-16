Sheinbaum explica si "Gasolinas del Bienestar" es una filial o una subsidiaria de Pemex

Durante su conferencia la "Mañanera del Pueblo" de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum, profundizó sobre el estatus jurídico de "Gasolinas del Bienestar", el proyecto de venta de combustible creado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que funciona como una filial de Petróleos Mexicanos (Pemex) y que no hay "nada oscuro" en el su funcionamiento.

Cuestionada por la prensa esta mañana sobre si Gasolinas del Bienestar es una empresa privada con capital público que enviaba combustible a Cuba, la presidenta señaló que las filiales constituyen una figura jurídica que ha existido desde hace décadas dentro de la empresa productiva del Estado y que no implica la creación de compañías privadas ni esquemas fuera de la ley.

“No es algo extraño que haya creado el presidente Lupe Obrador que esté fuera de la ley o que sea una empresa privada que son filiales (...), son empresas que ha tenido un Pemex desde desde hace mucho tiempo”, dijo Sheinbaum Pardo.

En relación con cuestionamientos sobre contratos de filiales de Pemex con la República de Cuba, Sheinbaum afirmó que no existe ninguna empresa que haya sido creada específicamente para el envío de combustible a Cuba y que, además de contratos comerciales, los envíos también forman parte de la ayuda humanitaria hacia dicho país.

“Se debe dar la información, porque unos son contratos (con Cuba) y también ha habido ayuda humanitaria a la isla. Esto hay que reconocerlo, pero no hay nada que ocultar”, aseguró desde Palacio Nacional.

Adicionalmente, la primera mandataria explicó que, si bien su gobierno ha iniciado un proceso para reducir el número de filiales que no tienen sentido operativo, existen algunas que no pueden desaparecer porque aportan beneficios directos a Pemex y al país.

En este sentido, mencionó que Gasolinas del Bienestar también operan en localidades rurales e indígenas de México para garantizar el abasto de gasolina y diésel, además de generar ingresos para las propias comunidades.

La mandataria precisó que estas filiales cuentan con características especiales, como un régimen laboral propio para sus trabajadores, sin que ello las convierta en subsidiarias ni en entidades privadas. “No es algo extraño ni irregular”, enfatizó.

Finalmente, la presidenta dijo que se invitará a la secretaria de Energía y al director general de Pemex para explicar con mayor detalle cómo funcionan las filiales de la petrolera y el estatus jurídico que las posiciona como empresas privadas.

“Vamos a invitar a la a la secretaria energía y al propio director de Pemex para que lo puedan explicar, pero sí, es importante que quede claro que no hay nada que deba esconderse, de ninguna manera, porque la transparencia es fundamental en la democracia”, finalizó.